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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Немецкий актер Тиль Швайгер сыграет в российском фильме "Преступление и наказание" по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Об этом сообщил продюсер "Русской фильм группы" Алексей Петрухин.
Режиссер-постановщик картины Роман Доронин отметил, что лента выйдет в новом формате VR 360. Зрители, по его словам, благодаря специальным очкам будут полностью вовлечены в происходящее на экране, окажутся словно внутри ленты.
"Год назад технологии были дорогими, а сейчас мы можем сделать такой революционный проект, - сказал он. - У нас есть возможность опередить весь мировой кинематограф".
"Это будет пропаганда нашей классики на весь мир", - подчеркнул Доронин.
В прокат лента выйдет в конце 2018 года.