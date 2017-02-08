МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Немецкий актер Тиль Швайгер сыграет в российском фильме "Преступление и наказание" по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Об этом сообщил продюсер "Русской фильм группы" Алексей Петрухин.

Режиссер-постановщик картины Роман Доронин отметил, что лента выйдет в новом формате VR 360. Зрители, по его словам, благодаря специальным очкам будут полностью вовлечены в происходящее на экране, окажутся словно внутри ленты.

"Год назад технологии были дорогими, а сейчас мы можем сделать такой революционный проект, - сказал он. - У нас есть возможность опередить весь мировой кинематограф".

"Это будет пропаганда нашей классики на весь мир", - подчеркнул Доронин.

В прокат лента выйдет в конце 2018 года.