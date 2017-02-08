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РПЦ: угрозы в связи с фильмом "Матильда" не имеют отношения к Церкви

Культура
8 февраля, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ отметил, что выражение своей позиции в связи с выходом фильма не должно выходить за рамки закона
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Вахтанг Кипшидзе

Вахтанг Кипшидзе

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Угрозы и экстремистские заявления в связи с выходом фильма "Матильда", прозвучавшие от ряда организаций, называющих себя православными, не имеют отношения к позиции Русской православной церкви. Организация, которая этим занимается, не представляет православную общественность, заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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"Разумеется, люди имеют право на выражение своей позиции в связи с ожидаемым выходом на экраны фильма "Матильда". Вполне ожидаемо, что оспаривание создателями фильма семейной нравственности императора Николая, зверски убитого вместе с несовершеннолетними детьми в застенках, не может оставить никого безразличным", - приводятся в пресс-релизе слова Кипшидзе.

Он подчеркнул, что подобная реакция "не должна выходить за рамки закона, сопровождаться каким-либо угрозами и экстремистскими призывами". Кипшидзе считает, что организация "Христианское государство - Святая Русь", которая предположительно распространила экстремистские призывы, "не имеет права выступать от имени Церкви и не представляет православную общественность".

"Мы также не оспариваем право создателей фильма обратиться к закону в связи с звучащими в их адрес угрозами", - указал представитель Церкви. "Но самым правильным в данной ситуации является способность слышать друг друга, проявлять такт и уважение как к чувствам верующих людей, так и к творческой свободе художника", - заключил Кипшидзе.

Картина "Матильда", как планируется, выйдет в свет осенью 2017 года. Фильм рассказывает о романе будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Организация "Христианское государство - Святая Русь" уже направила в кинотеатры письма с призывом не допустить показа фильма. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных на создание "Матильды".

Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель направил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить на экстремизм организацию "Христианское государство - Святая Русь", а также попросил оградить коллектив создателей фильма и работников прокатных организаций от распространения "клеветнических измышлений".

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Учитель, Алексей Ефимович
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