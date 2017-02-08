Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Арнольд Шварценеггер сыграл главную роль в фильме о россиянине Виталии Калоеве, который в 2002 году потерял всю свою семью в результате авиакатастрофы над Боденским озером. Об этом сообщил портал Comingsoon.net, разместивший трейлер картины, которая выйдет на экран в апреле нынешнего года.

Фильм основан на реальных событиях, однако создатели внесли некоторые изменения в историю Калоева, который был признан швейцарским судом виновным в убийстве причастного к трагедии авиадиспетчера. В частности, действие перенесено из России и Швейцарии в США, а развязка может отличаться от той, что произошла в действительности. Финал картины пока держится в секрете.

Картину, получившую название "Последствия" (Aftermath), снял американский режиссер Эллиотт Лестер, а продюсером выступил лауреат премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля Даррен Аронофски. Помимо Шварценеггера в фильме снялся, в частности, Скут Макнэри ("12 лет рабства"), сыгравший роль авиадиспетчера.

Авиакатастрофа

Самолет авиакомпании "Башкирские авиалинии" в 2002 году столкнулся в небе с грузовым Boeing компании DHL. В результате трагедии погиб 71 человек, включая 52 детей. В их числе были жена и дети Виталия Калоева.

В октябре 2005 года Калоев был приговорен к восьми годам заключения за убийство авиадиспетчера Петера Нильсена, считавшегося главным виновником катастрофы. В ноябре 2007 года решением суда он был освобожден за примерное поведении по отбытии части срока.