Милла Йовович в "Обители зла" и оттенки серого: что смотреть в кино на выходных

Ужастик с Милой Йовович, эротическая драма, боевик или фильмы о любви? Выбирайте, что смотреть на выходных.

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"Обитель зла: Последняя глава", режиссер Пол Уильям Скотт Андерсон

YouTube/iVideos

Продолжение фантастического ужастика, первая часть которого вышла пятнадцать лет назад и собрала в прокате почти $103 млн. Главная героиня в исполнении Миллы Йовович снова противостоит армии мертвецов и мутантов, пытаясь спасти человечество.

"На пятьдесят оттенков темнее", режиссер Джеймс Фоули

YouTube/CreativeCinemaHQ

Экранизация бестселлера Э. Л. Джеймс и продолжение эротического фильма "Пятьдесят оттенков серого". Главных героев по-прежнему играют Дакота Джонсон и Джейми Дордан. А во второстепенных ролях появятся Рита Ора и Ким Бейсингер. В этой части фильма у героя Дордана появится щетина: продюсеры сочли, что так он выглядит более сексуально.

"Лего Фильм: Бэтмен", режиссер Крис МакКей

YouTube/WBRussia

Компьютерно-анимационная комедия о знаменитом герое комиксов, который вновь защищает город Готэм.

"Прекрасные дни в Аранхуэсе", режиссер Вим Вендерс

YouTube/New Trailers - Русские Трейлеры

Эта французско-немецкая драма осенью прошлого года претендовала на "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, но уступила его ленте режиссера Лава Диаса. В фильме мужчина и женщина говорят об отношениях, вспоминая и размышляя о счастье.

"Джон Уик 2", режиссер Чад Стахелски

YouTube/iVideos

Киану Ривз в продолжении фильма о бывшем наемном убийце, которому на этот раз предстоит сразиться с опаснейшим киллером.

"Love is"

New Trailers - Русские Трейлеры

Режиссеры из Франции, России, Великобритании, Аргентины, Испании и США сняли шесть короткометражек о любви. Получилась лента, рассказывающая, какой разной может быть это чувство. Нежная, страстная, безответная, первая... Такой бывает любовь.

"Лабиринты любви", режиссер Владимир Штерянов

YouTube/СИНЕМА ПАРК

Российско-болгарская мелодрама о том, как десятки средств связи в XXI веке не соединяют, а разъединяют людей.

"Кто эти люди?", режиссеры Фабио Бонифаччи, Франческо Миччике

YouTube/Официальные Трейлеры

Итальянская комедия о 40-летнем неудачнике, который, встретив обаятельного мошенника, легко ввязывается в авантюру и рискует ради красивой и веселой жизни.