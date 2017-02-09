Милла Йовович в "Обители зла" и оттенки серого: что смотреть в кино на выходных

Украинец Зозуля запросил у ФИФА разрешение на переход в третий клуб за сезонСпорт 9 февраля, 12:09
Пожар на химическом заводе в Испании не могут потушить уже суткиПроисшествия 9 февраля, 12:04
Сборная России опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге ФИФАСпорт 9 февраля, 12:04
Бессонов: Чанов был душой киевского "Динамо" и любимцем болельщиковСпорт 9 февраля, 12:03
Источник: потерпевший по делу хакерской группы "Шалтай-Болтай" является непубличным лицомПроисшествия 9 февраля, 12:01
Милла Йовович в "Обители зла" и оттенки серого: что смотреть в кино на выходныхКультура 9 февраля, 12:00
Погрузка на ПривЖД в январе 2017 года увеличилась на 13,2%Транспорт 9 февраля, 11:49
СК проводит проверку по факту захвата пиратами граждан РФ и Украины в НигерииПроисшествия 9 февраля, 11:44
Награждение победителей всероссийского конкурса "Область добра" состоится 17 февраляНовости партнеров 9 февраля, 11:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Ужастик с Милой Йовович, эротическая драма, боевик или фильмы о любви? Выбирайте, что смотреть на выходных.
Продолжение фантастического ужастика, первая часть которого вышла пятнадцать лет назад и собрала в прокате почти $103 млн. Главная героиня в исполнении Миллы Йовович снова противостоит армии мертвецов и мутантов, пытаясь спасти человечество.
Экранизация бестселлера Э. Л. Джеймс и продолжение эротического фильма "Пятьдесят оттенков серого". Главных героев по-прежнему играют Дакота Джонсон и Джейми Дордан. А во второстепенных ролях появятся Рита Ора и Ким Бейсингер. В этой части фильма у героя Дордана появится щетина: продюсеры сочли, что так он выглядит более сексуально.
Компьютерно-анимационная комедия о знаменитом герое комиксов, который вновь защищает город Готэм.
Эта французско-немецкая драма осенью прошлого года претендовала на "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, но уступила его ленте режиссера Лава Диаса. В фильме мужчина и женщина говорят об отношениях, вспоминая и размышляя о счастье.
Киану Ривз в продолжении фильма о бывшем наемном убийце, которому на этот раз предстоит сразиться с опаснейшим киллером.
Режиссеры из Франции, России, Великобритании, Аргентины, Испании и США сняли шесть короткометражек о любви. Получилась лента, рассказывающая, какой разной может быть это чувство. Нежная, страстная, безответная, первая... Такой бывает любовь.
Российско-болгарская мелодрама о том, как десятки средств связи в XXI веке не соединяют, а разъединяют людей.
Итальянская комедия о 40-летнем неудачнике, который, встретив обаятельного мошенника, легко ввязывается в авантюру и рискует ради красивой и веселой жизни.