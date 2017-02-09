Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Милла Йовович в "Обители зла" и оттенки серого: что смотреть в кино на выходных

Культура
9 февраля, 12:00 UTC+3
Новинки отечественного и зарубежного кинематографа
Поделиться
Материал из 1 страницы
Кадр из фильма "Обитель зла: Последняя глава", режиссер Пол Уильям Скотт Андерсон, 2016

Кадр из фильма "Обитель зла: Последняя глава", режиссер Пол Уильям Скотт Андерсон, 2016

© filmpro.ru

Ужастик с Милой Йовович, эротическая драма, боевик или фильмы о любви? Выбирайте, что смотреть на выходных. 

Представленный контент содержит материалы для лиц старше 18 лет

"Обитель зла: Последняя глава", режиссер Пол Уильям Скотт Андерсон

YouTube/iVideos

Продолжение фантастического ужастика, первая часть которого вышла пятнадцать лет назад и собрала в прокате почти $103 млн. Главная героиня в исполнении Миллы Йовович снова противостоит армии мертвецов и мутантов, пытаясь спасти человечество. 

"На пятьдесят оттенков темнее", режиссер Джеймс Фоули

YouTube/CreativeCinemaHQ

Экранизация бестселлера Э. Л. Джеймс и продолжение эротического фильма "Пятьдесят оттенков серого". Главных героев по-прежнему играют Дакота Джонсон и Джейми Дордан. А во второстепенных ролях появятся Рита Ора и Ким Бейсингер. В этой части фильма у героя Дордана появится щетина: продюсеры сочли, что так он выглядит более сексуально.

"Лего Фильм: Бэтмен", режиссер Крис МакКей 

YouTube/WBRussia

Компьютерно-анимационная комедия о знаменитом герое комиксов, который вновь защищает город Готэм.

"Прекрасные дни в Аранхуэсе", режиссер Вим Вендерс

YouTube/New Trailers - Русские Трейлеры

Эта французско-немецкая драма осенью прошлого года претендовала на "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, но уступила его ленте режиссера Лава Диаса. В фильме мужчина и женщина говорят об отношениях, вспоминая и размышляя о счастье.

"Джон Уик 2", режиссер Чад Стахелски

YouTube/iVideos

Киану Ривз в продолжении фильма о бывшем наемном убийце, которому на этот раз предстоит сразиться с опаснейшим киллером.

"Love is"

New Trailers - Русские Трейлеры

Режиссеры из Франции, России, Великобритании, Аргентины, Испании и США сняли шесть короткометражек о любви. Получилась лента, рассказывающая, какой разной может быть это чувство. Нежная, страстная, безответная, первая... Такой бывает любовь.

"Лабиринты любви", режиссер Владимир Штерянов

YouTube/СИНЕМА ПАРК

Российско-болгарская мелодрама о том, как десятки средств связи в XXI веке не соединяют, а разъединяют людей.

"Кто эти люди?", режиссеры Фабио Бонифаччи, Франческо Миччике

YouTube/Официальные Трейлеры

Итальянская комедия о 40-летнем неудачнике, который, встретив обаятельного мошенника, легко ввязывается в авантюру и рискует ради красивой и веселой жизни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Икона Богоматери Кардиотисы на выставке "Шедевры Византии" в Третьяковской галерее
9
Третьяковка открывает выставку "Шедевры Византии" из греческих музеев
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
12
Историческое перевоплощение: выставка Ясумасы Моримуры в ГМИИ им. А.С. Пушкина
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
4
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова
5
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
6
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
7
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
Темы дня
Реклама