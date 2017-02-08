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Минкультуры расторгло контракт с "Балтстроем" по реставрации Новодевичьего монастыря

Культура
8 февраля, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что контракт был расторгнут по соглашению сторон
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство культуры проведет конкурс на выбор компании для продолжения реставрации Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге, с прежним - компанией "Балтстрой" - контракт был расторгнут по соглашению сторон. Об этом на брифинге сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Северо-Западная Дирекция проводит новый конкурс, будут выбраны новые подрядчики, которые доделают все, что было не доделано "Балтстроем", - сообщил министр.

Воскресенский Новодевичий монастырь фигурирует в одном из эпизодов так называемого "дела реставраторов", по которому проходят высокопоставленные чиновники Министерства культуры и его структур, а также главы строительно-реставрационных компаний, в том числе "Балтстроя".

Мединский пояснил, что договор был расторгнут с компанией по обоюдному согласию в двустороннем порядке, причиной стали срывы сроков выполнения работ "из-за серьезных проблем с менеджментом , который у них по объективным причинам сейчас есть".

Как ранее сообщал ТАСС, по итогам проверок в связи с ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов с подрядными организациями всего расторгнуто 74 государственных контракта, из них по соглашению сторон расторгнуто 48, в одностороннем порядке - 26. Средства в сумме 1,7 млрд руб., предназначавшиеся на выполнение ремонтно-реставрационных работ в 2016 году, возвращены в доходную часть федерального бюджета по результатам реализации федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)".

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Мединский, Владимир Ростиславович
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