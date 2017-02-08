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Ропшинский дворец останется в федеральной собственности

Культура
8 февраля, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Осенью 2016 года сообщалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин и министр культуры РФ Владимир Мединский направили Владимиру Путину письмо с просьбой передать этот дворец нефтяной компании
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Фрагмент Ропшинского дворца

Фрагмент Ропшинского дворца

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ропшинский дворец, который может быть восстановлен за счет средств крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть", останется в федеральной собственности. Об этом журналистам сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Благодаря тому, что мы включили его в общие границы Петергофа, и через музей-заповедник финансировались противоаварийные работы, нам удалось спасти дворец хотя бы от полного разрушения. Теперь необходимо вкладывать, чтобы его восстановить. Притом дворец останется в федеральной собственности", - сказал Мединский. Министр не уточнил, на какой стадии находится сейчас рассмотрение документов.

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Осенью 2016 года сообщалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин и министр культуры РФ Владимир Мединский направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой передать этот дворец, который в настоящее время почти полностью разрушен, нефтяной компании.

"Не скрою, мы долго уговаривали "Роснефть" поддержать этот проект. Это жемчужина архитектуры, к сожалению, полностью разрушенная. Сказать, что дворец находится в руинированном состоянии, - это ничего не сказать", - отметил министр культуры.

По его словам, для федерального бюджета восстановление и дальнейшее содержание дворца - "непосильная ноша". Ранее Мединский говорил, что это многомиллиардный проект, точная стоимость реставрации будет зависеть от "Роснефти", дворец предлагается передать компании в аренду на 99 лет.

Ропшинский дворец, бывший дворец Романовых в Ропше (Ленинградская область), построен в 1750 году. В нем погиб император Петр Третий. Дворец входит в состав памятника всемирного наследия "Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников". В апреле гендиректор "Петергофа" Елена Кальницкая сообщала, что музею отказали в средствах на консервацию и эксплуатацию Ропши, и памятник, с 2012 года находящийся в ведении ГМЗ "Петергоф", продолжает разрушаться. По оценкам ГМЗ "Петергоф", на консервацию Ропши требуется 25 млн рублей, а на эксплуатацию усадьбы 23 млн руб.

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