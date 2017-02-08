Режиссер Паоло Соррентино написал книгу о "Молодом папе"

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РИМ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В Италии начались продажи книги "Вес Бога" (Il peso di Dio), написанной режиссером, обладателем премии "Оскар" Паоло Соррентино по мотивам собственного сериала "Молодой папа".
Сериал в минувшем сезоне с успехом прошел по сети цифрового платного телевидения Sky в Италии и еще нескольких странах. Роль несуществующего американского кардинала Ленни Белардо, который становится самым молодым в истории понтификом под именем Пий XIII, сыграл Джуд Лоу. По сюжету Пий имеет противоречивый подход к религии и вере, а также отказывается появляться на публике. Сначала необычный папа вызывает недоверие у окружающих, однако вскоре они начинают верить в его святость. Сам понтифик переживает травму брошенного ребенка - родители-хиппи оставили его в монастыре, когда ему было восемь лет.
Ранее сообщалось, что Соррентино уже работает над продолжением истории самого необычного главы Римско-католической церкви, в которой затрагиваются острейшие проблемы Ватикана, например, многочисленные случаи педофилии среди священников. Режиссер заявил, что своей книгой хотел пояснить, как родился этот персонаж. "Но не стоит, как и в фильме, искать мораль", - посоветовал Соррентино.
Режиссер, который почти всегда сам пишет сценарии к своим фильмам, признался, что идея "Молодого папы" родилась очень давно. "Я работал над этим много лет, но меня тормозила самоцензура. Я полагал, что в нашей стране на эти темы наложено табу. Но я ошибался. Духовенство всегда одновременно и привлекало меня, и вызывало недоверие. С миром священников я познакомился достаточно хорошо на протяжении пяти лет, когда учился в классическом лицее, которыми управляли салезианцы (католическая монашеская конгрегация, организованная святым Иоанном Боско в 1859 году - прим. ТАСС)", - поделился Соррентино.
На счету 46-летнего режиссера семь полнометражных фильмов. Премьеры почти всех проходили на Каннском кинофестивале. Картина "Великая красота" (La grande bellezza, 2013) была удостоена "Оскара" в номинации "лучший фильм на иностранном языке".