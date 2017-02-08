Минкультуры: реакция общественности не повлияет на выдачу прокатного разрешения "Матильде"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Реакция общественности не повлияет на выдачу прокатного удостоверения фильму Алексея Учителя "Матильда".

Об этом ТАСС сообщил глава Департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов.

"Мы планируем, как только фильм будет закончен, устроить закрытый показ картины для участников Общественного совета Минкультуры, но реакция общественности никак не повлияет на выдачу прокатного удостоверения "Матильде", - сказал Тельнов. - Если в фильме нет ничего предосудительного, нет нарушения закона, мы не вправе отказать ему в выдаче прокатного удостоверения. Как и любой другой картине".

Тельнов напомнил, что премьера фильма пройдет в октябре, сейчас он находится на стадии завершения. "Закрытый показ картины состоится, как только она будет закончена, - отметил глава департамента. - Алексей Ефимович (Учитель) сам придет и представит картину. Обращений много негативных, сам Учитель обеспокоен ситуаций, так что он не будет затягивать с показом".

Глава Общественного совета при Минкультуры РФ Павел Пожигайло сообщил ТАСС, что передал 10 тыс. подписей в министерство от представителей движения "Царский крест", религиозные чувства которых оскорбил еще не законченный фильм. "Они находятся в Минкультуры, у секретаря нашего совета", - пояснил Пожигайло. Он подтвердил, что, как только фильм будет закончен, Минкультуры поможет организовать закрытый показ картины для представителей всех традиционных конфессий, кинематографистов и прессы. "Пока фильма никто не видел, выводы делать рано", - сказал глава совета. Он отметил, что, как сообщили ему в движении "Царский крест", к концу февраля они планируют собрать более 100 тыс. подписей против фильма.

Учитель в среду направил письмо генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, в котором попросил проверить на экстремизм организацию "Христианское государство - Святая Русь", а также попросил оградить коллектив создателей фильма и работников прокатных организаций от распространения "клеветнических измышлений".

Картина "Матильда" рассказывает о романе будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Организация "Христианское государство - Святая Русь" уже направила в кинотеатры письма с призывом не допустить показа фильма. Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных на создание "Матильды".