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Учитель готов встретиться с Поклонской и показать ей свой фильм "Матильда"

Культура
8 февраля, 18:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по безопасности обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных на создание "Матильды"
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель заявил, что готов встретиться с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и показать ей свой фильм "Матильда".

"Что касается госпожи Поклонской, я готов с ней встретиться, обсудить, показать ей картину", - сказал Учитель в эфире телеканала "Россия 24". - Если она найдет в этом что-то предосудительное, поговорим. Можем и не найти общий язык, может быть, и найдем. Зачем загружать такой сложнейший, ответственнейший государственный орган, как прокуратура, такими вещами? Что, других дел нет?", - сказал он.

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Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных на создание "Матильды".

Алексей Учитель направил письмо генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, в котором попросил, в частности, оградить коллектив создателей фильма и работников прокатных организаций от распространения "клеветнических измышлений".

Картина "Матильда", как планируется, выйдет в свет осенью 2017 года. Фильм рассказывает о романе будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

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Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
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