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Деятели культуры просят отменить во Владимире спектакль "Мастер и Маргарита"

Культура
8 февраля, 21:21 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова
Афиши спектакля на улицах города содержат маркировку "18+", а также информацию о том, что все исполнители ролей на сцене полностью обнажаются
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ВЛАДИМИР, 8 февраля. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Театральная общественность Владимира признала неуместным показ спектакля "Мастер и Маргарита" в исполнении обнаженных актеров Концептуального театра Кирилла Ганина (Москва), гастроли которого пройдут в городе 9 февраля. С таким заявлением директор Владимирского академического областного театра драмы Борис Гунин обратился в региональный департамент культуры, в администрацию Владимира и к руководству концертного зала, где запланирован показ спектакля. Об этом ТАСС сообщил сам Гунин.

"Я считаю, что спектакли подобного рода во Владимире показываться не должны, потому что они не соответствуют ни понятию театральной этики, ни понятию нравственности", - отметил Гунин.

Афиши спектакля "Мастер и Маргарита", которые висят на улицах Владимира, содержат маркировку "18+", а также информацию о том, что все актеры на сцене полностью обнажаются. Как пояснил директор театра, спектакль московских коллег он видел только на записи в интернете, однако сумел понять, что к театральному искусству постановка имеет далекое отношение. Он также уточнил, что выразил свое отношение руководству областного департамента культуры, администрации Владимира и концертного зала, где должны пройти гастроли.

"В последнее время увлечены все эпатажем, это либеральное все, а искусства-то нет. А вот этот эпатаж, который, к сожалению, портит вкус публики, направлен лишь на то, чтобы собрать деньги... Мне кажется, что действительно таким постановкам не место во Владимире", - поддержал мнение директора театра народный артист России, председатель регионального отделения союза театральных деятелей России Николай Горохов.

Главная претензия

В департаменте культуры администрации Владимирской области о настороженном отношении к московскому спектаклю известно. Как сообщила ТАСС и.о. директора департамента Вера Зиннатуллина, она предупредила руководство концертного зала гостиницы "Доброе", на сцену которого должны выйти актеры, что организаторы гастролей "играют с огнем". Кроме того, чиновница обратилась с просьбой "смикшировать откровенные моменты".

"В государственном учреждении мы бы никогда не допустили показа такого спектакля. Наша главная претензия к спектаклю в том, что они в открытом виде показывают интимные места мужчин и женщин на сцене, вот в чем претензия. Это недопустимо с точки зрения наших этических представлений о театральном искусстве. Конечно, это нигде в законе не прописано, и у нас нет цензуры, и произведение не запрещено, но ведь по-разному все это можно представить", - подчеркнула Зиннатуллина.

Голые актеры едут во Владимир

Несмотря на протест со стороны владимирских деятелей культуры, труппа Концептуального театра собирается на гастроли во Владимир. По словам руководителя театра Кирилла Ганина, недавно актеры вернулись с гастролей из Израиля и Германии.

"От деятеля культуры слышать такие претензии - я первый раз с таким сталкиваюсь. Мы не выходим за рамки художественности... Люди не ходят голыми, к примеру, Маргарита, на ней просто нет некоторых элементов нижнего белья", - заявил автор постановки.

Как уточнил Ганин, в версии с обнаженным актерами спектакль "Мастер и Маргарита" в театре показывают на протяжении полугода.

По данным из открытых источников, постановки режиссера неоднократно подвергались критике и расценивались как порнографические, кроме того, деятель культуры оказывался в суде. В частности, наследник Михаила Булгакова подавал иск против эротической постановки "Мастера и Маргариты", однако суд встал на сторону режиссера. Театр Ганина работает с 1994 года.

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