Кирилл Серебренников снимет фильм о юношеских годах Виктора Цоя

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников снимет историю становления легендарного музыканта Виктора Цоя. Об этом ТАСС сообщили представители кинопроекта.

Сценарий будущей ленты написали Лили и Михаил Идовы.

В беседе ТАСС Михаил Идов заметил, что фильм будет не "про Цоя в прямолинейном значении". "Он скорее про то, каково быть подростком в Ленинграде начала 1980-х: городе невероятной затхлости, свежести, злости, любви, гения, идиотизма, - уточнил он . - И все это еще до того, как герои начнут петь".

Идов заметил, что воодушевлен предстоящей работой с Серебренниковым. "Нам немного боязно заступать на территорию полноправного рок-мюзикла, но когда стало известно, что режиссером будет Кирилл Серебренников, страх моментально улетучился, - продолжил Михаил Идов. - Остался бешеный восторг. Теперь наша задача - его сохранить". Идов заметил, что с детства был фанатом Цоя и хорошо знает все его песни.

Сценарий затрагивает период конца 70-х - начала 80-х годов прошлого века, когда 18-летний Виктор Цой записывает свой первый альбом, песни "Когда-то ты был битником", "Алюминиевые огурцы", "Восьмиклассница".

Оператором-постановщиком станет Владислав Опельянц ("Заложники", "Селфи", "Ученик", "Утомленные солнцем-2"), музыку напишет Илья Демуцкий. В фильме будут использованы песни Цоя, а также музыка западных рок-музыкантов того времени. По данным представителей проекта, кастинг уже начался, съемки стартуют в августе. В прокат фильм выйдет в 2018 году.