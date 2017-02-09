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В германской столице состоится церемония открытия Берлинского кинофестиваля

Культура
9 февраля, 0:05 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Фестиваль откроется показом фильма французского сценариста и продюсера Этьена Комара "Джанго"
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БЕРЛИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Официальная церемония открытия Берлинского кинофестиваля пройдет в четверг в германской столице в присутствии около 1,5 тыс. гостей. Мероприятие состоится на площади Потсдамер-плац в знаменитом зале "Дворец Берлинале".

Именно в районе этой площади в последние дни была сосредоточена культурная жизнь Берлина - в торговом центре неподалеку зрители выкупали забронированные билеты, а журналисты забирали свои аккредитации. В четверг вечером здесь по красной ковровой дорожке пройдут среди прочих Пенелопа Крус, Ричард Гир, Катрин Денев, Роберт Паттинсон, Хью Джекман, Мориц Бляйбтрой.

Откроется фестиваль показом дебютной режиссерской работой французского продюсера и сценариста Этьена Комара "Джанго" (Django). Данная биографическая лента повествует о джазовом гитаристе Джанго Рейнхардте. Всего за золотого и серебряного "Медведей" поборются 18 фильмов. В их числе работы из Германии, Португалии, Румынии, Франции, Финляндии, Японии, а всего в разных программах будут показаны 399 кинолент.

В состав жюри Берлинале этого года вошли среди прочих американская актриса Мэгги Джилленхолл, мексиканский актер и режиссер Диего Луна, китайский режиссер Ван Цюйанань, чей фильм "Свадьба Туи" (Тuya de hun shi) в 2007 году был удостоен золотого "Медведя". Председателем жюри станет нидерландский режиссер Пол Верховен, известный по работе над такими фильмами, как "Она" (Elle, 2016 г.), "Основной инстинкт" (Basic Instinct, 1992 г.) и "Вспомнить все" (Total Recall, 1990 г.). Лауреаты фестиваля будут названы 18 февраля, в этот же день состоится церемония награждения, сам смотр завершится днем позже.

Россия принимает участие не в конкурсной, а в специальной программе "Панорама". РФ представлена в смотре снятым совместно с Грузией и Польшей фильмом "Заложники" режиссера Резо Гигинеишвили. На фестивале пройдет имировая премьера киноленты "Реквием для миссис Джей" сербского режиссера Бояна Вулетича - в производстве картины приняли участие Сербия, Болгария, Македония и Россия.

Идея учреждения фестиваля принадлежит Оскару Мартею, сотруднику Американской военной администрации по вопросам кинематографа в оккупированном после Второй мировой войны Западном Берлине. 9 октября 1950 года он собрал комиссию для организации фестиваля, в состав которой вошли немецкие политики и деятели киноиндустрии, директором фестиваля был выбран историк кино Альфред Бауэр. Первый Берлинский кинофестиваль открылся 6 июня 1951 года фильмом Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940 г.).

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