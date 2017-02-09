Московская консерватория откроет Год Стравинского премьерой "Погребальной песни"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского в четверг откроет Год Игоря Стравинского первым в Москве исполнением траурной оркестровой пьесы "Погребальная песнь" композитора. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В этот вечер также прозвучат сюиты из музыки балета Стравинского "Жар-птица" и по мотивам оперы Римского-Корсакова "Золотой петушок". Таким образом, программа выстроена вокруг событий 110-летней давности, пояснили в консерватории: в 1907 году Римский-Корсаков завершил свою последнюю оперу, которая подверглась гонениям цензуры. Переживания за судьбу детища спровоцировали сердечный приступ у композитора, после чего он умер. Памяти учителя Стравинский посвятил свою траурную оркестровую пьесу "Погребальная песнь".

Партитура "Погребальной песни" была утрачена после премьеры 17 января 1909 года. Спустя более чем 100 лет полный комплект оркестровых голосов обнаружила проректор по научной работе Санкт-Петербургской консерватории Наталия Брагинская среди материалов нотной библиотеки консерватории при переезде из исторического здания, закрывавшегося на ремонт. После реконструкции партитуры в декабре 2016 года состоялась мировая премьера "Погребальной песни" в исполнении оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

На сцене Большого зала консерватории восстановленное произведение исполнит Концертный симфонический оркестр Московской консерватории. Дирижировать будет Владимир Юровский.

Игорь Стравинский (1882-1971) - русский композитор, дирижер и пианист, один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века. Широкую известность ему принесли три балета, написанных по заказу Сергея Дягилева для "Русских сезонов" в Париже, - "Жар- птица" (1910), "Петрушка" (1911) и "Весна священная" (1913). Одной из особенностей творчества Стравинского критики называют переработки собственных и чужих произведений (авторских композиций, православной музыки, народных песен).