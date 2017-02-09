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В США на певицу Бейонсе подали в суд, требуя $26 млн за нарушение авторских прав

Культура
9 февраля, 5:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
В иске утверждается, что в композиции певицы "Formation", якобы без разрешения использованы слова рэп-исполнителя Месси Майа, произнесенные им на одной из видеозаписей
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© EPA/MIKE NELSON

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Судебный иск подан в США в отношении американской певицы Бейонсе, которую обвинили в нарушении авторских прав и ненадлежащем использовании чужой интеллектуальной собственности в одной из ее песен. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC.

Иск в отношении певицы подали в суд в Новом Орлеане (штат Луизиана) наследники американского рэп-исполнителя Месси Майа (настоящее имя - Энтони Барре), застреленного в 2010 году. Как утверждается в документе, в хитовой композиции Бейонсе под названием "Formation", которая номинирована в этом году на несколько премий "Грэмми", якобы без разрешения были использованы слова Майа, произнесенные им на одной из видеозаписей, выложенных на сервисе YouTube.

Истцы также утверждают, что видеоклип на песню "Formation" слишком похож на некоторые выступления и работы рэпера, защищенные авторскими правами. По данным NBC, представители Майа требуют компенсации в размере 26 млн долларов, а также признания рэпера в качестве соавтора "Formation".

35-летняя Бейонсе (настоящее имя - Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) входит в число наиболее успешных в коммерческом отношении американских звезд. В рейтинге самых высокооплачиваемых исполнительниц мира, опубликованном в журнале "Форбс" в ноябре 2016 года, певица заняла пятое место. Бейонсе является обладательницей 20 престижных музыкальных премий "Грэмми". В апреле она представила свой шестой студийный альбом под названием "Lemonade".

Супруг Бейонсе - известный рэп-исполнитель Джей-Зи (настоящее имя - Шон Кори Картер). В начале этого месяца пара объявила, что ждет двойню. У них уже есть дочь, которая родилась в январе 2012 года.

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