Определены лауреаты премии правительства в области культуры за 2016 год

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 16 правительственных премий в размере по 1 млн рублей за достижения в области культуры за 2016 год. Документ опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Премии присуждаются деятелям и работникам культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание для детей и юношества наиболее талантливых творческих проектов и произведений", - говорится в пояснительных материалах к документу.

Премии, в частности, удостоились пианист Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет, худрук Александринского театра Валерий Фокин, председатель Фонда Достоевского Игорь Волгин, писатель Захар Прилепин, основатель "Хора Турецкого" Михаил Турецкий, режиссер-постановщик фильма "Битва за Севастополь" Сергей Мокрицкий и другие.