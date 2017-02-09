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Определены лауреаты премии правительства в области культуры за 2016 год

Культура
9 февраля, 7:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Наград, в частности, удостоились пианист Денис Мацуев, дирижер Юрий Башмет, писатель Захар Прилепин и основатель "Хора Турецкого" Михаил Турецкий
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении 16 правительственных премий в размере по 1 млн рублей за достижения в области культуры за 2016 год. Документ опубликован в четверг на сайте кабмина.

"Премии присуждаются деятелям и работникам культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за создание для детей и юношества наиболее талантливых творческих проектов и произведений", - говорится в пояснительных материалах к документу.

Премии, в частности, удостоились пианист Денис Мацуев, альтист и дирижер Юрий Башмет, худрук Александринского театра Валерий Фокин, председатель Фонда Достоевского Игорь Волгин, писатель Захар Прилепин, основатель "Хора Турецкого" Михаил Турецкий, режиссер-постановщик фильма "Битва за Севастополь" Сергей Мокрицкий и другие.

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