Первый канал покажет документальный фильм о Саше Соколове

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьеру документального фильма "Саша Соколов. Последний русский писатель" покажет Первый канал 10 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала.

Саша Соколов (Александр Всеволодович Соколов) - русский писатель, обладатель премии Андрея Белого и Пушкинской премии. Родился 6 ноября 1943 в Оттаве (Канада) в семье майора Всеволода Соколова. Его называют человеком-загадкой, потому что даже о его отце, глубоко засекреченном агенте ГРУ по кличке Дэви, который по заданию Берии добывал секреты ядерной бомбы, известно больше, чем о его сыне - знаменитом русском писателе, отметили на Первом канале.

Среди самых известных произведений Саши Соколова "Школа для дураков" (1976), "Палисандрия" (1985), "Газибо" (2009).

На "Первом" подчеркнули, что "на русском языке о великом русском писателе до сих пор не вышло ни одной биографии, поэтому фильм "Саша Соколов. Последний русский писатель" - не только интригующий литературный детектив, но и серьезный источник ранее никогда не публиковавшихся документов, фотографий и фактов".

По словам создателей документальной картины, в фильме впервые подробно рассказано о жизни маленького мальчика в семье "особо секретных" родителей, о том, кто из друзей предал семью советских агентов, об "ордере на убийство", вынужденном бегстве в Советский Союз и о том, как поступил Берия с провалившимся разведчиком, о неизвестной жизни мальчика Саши в советской школе, где на переменках он имитировал собственное убийство, о двух психбольницах и о том, как родители однажды официально отказались от сына". "И самое главное - фильм повествует о 30 годах жизни Саши Соколова за границей, о которых в истории литературы не написано почти ничего", - добавили в пресс-службе Первого канала.

Зрители увидят откровенное интервью главного героя, которое записывалось десять дней, рассмотрят более 100 никогда не издававшихся фотографий из личного архива писателя, узнают, почему он на самом деле стал затворником и о чем пишет сейчас в своей итоговой книге, отметили на телеканале.

Авторы фильма о Саше Соколове

"Пока я лично не встретил Соколова и с ним не познакомился, я, как и многие другие, сомневался, а существует ли он вообще? - отметил один из авторов фильма Антон Желнов (ведущий телеканала "Дождь"). - Не коллектив ли это авторов, как, скажем, Козьма Прутков? Ведь Соколов, повлиявший своим творчеством на Владимира Сорокина или на Михаила Шишкина, и вообще на русскую литературу второй половины 20 века, казалось, должен был застыть и остаться вечно молодым где-то там, в 70-х".

По признанию гендиректора телеканала "Пятница" Николая Картозии, который также участвовал в создании фильма, для него роман Саши Соколова "Школа для дураков" - "одна из самых грандиозных проэтических книг, написанных на русском".

"Я не оговорился. Это не проза. Это проэзия. Своим "потоком сознания" Александр Всеволодович так мощно ворвался в русскую литературу, что теперь этот поток - национальное достояние, как Южный и Северный потоки. Ну и главное - эта книга объясняет мне, почему я такой. Это - признание в любви к одному из моих создателей", - считает Картозия.