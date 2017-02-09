Центральный Дом актера отметит 80-летний юбилей "капустником" в Театре Вахтангова

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Главный актерский клуб страны - Центральный Дом актера имени А. А. Яблочкиной (ЦДА) - готовится отпраздновать свое 80-летие. Отмечать юбилей, который приходится на 14 февраля, решено по старинной актерской традиции - большим театральным "капустником". Правда, играть его будут не в самом ЦДА, а в здании напротив - в Московском академическом театре имени Евгения Вахтангова. Об этом ТАСС сообщил директор ЦДА, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий.

"Для праздничного "меню" нет ничего лучше "капустника" с участием самых известных артистов страны", - считает Золотовицкий. Будучи актером МХТ им. Чехова и ректором Школы-студии МХАТ, он пять лет назад возглавил еще и ЦДА. Директором-распорядителем стал актер и режиссер Александр Жигалкин, а художественным руководителем - маститый режиссер Владимир Иванов. Этот триумвират направляет всю творческую жизнь ЦДА и, естественно, готовит "капустник" в честь юбилея.

Юбилейный "капустник"

"В нашем веселом праздничном действе примут участие лучшие творческие силы страны", - заявил Золотовицкий. Сам он понимает толк в жанре смешного, что неоднократно демонстрировал и на сцене, и на экране, а также при организации и проведении разных творческих вечеров.

"В "капустнике" в честь юбилея ЦДА примут участие Михаил Жванецкий, Геннадий Хазанов, с воспитанниками Вагановской академии в Москву приедет Николай Цискаридзе, от Вахтанговского театра выступит женский квартет в составе Марии Ароновой, Юлии Рутберг, Марины Есипенко и Елены Сотниковой", - перечислил Золотовицкий.

По его словам, даже ансамбль МВД исполнит шутливые куплеты. "Пожалует и сама Александра Александровна Яблочкина, в образ которой перевоплотится актер Эдуард Радзюкевич", - приоткрыл Золотовицкий некоторые секреты сценария. А в финале выступят завзятый острослов и по совместительству худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Вечер начнется в 21:00 мск. "Столь поздний час назначен для того, чтобы участники и гости нашего торжества успели отыграть спектакли в своих театрах", - пояснил Золотовицкий, добавив, что на юбилее ЦДА ожидается вся театральная Москва. "Мы благодарны Театру Вахтангова, предоставившему свой зал для нашего торжества, в своем зале мы бы не поместились", - сказал директор ЦДА.

Дом актера для всех

Золотовицкий сообщил, что в ЦДА уже два года ведется ремонт Большого зала, который должен превратиться в современное театрально-концертное пространство. Его открытие запланировано на сентябрь-октябрь текущего года.

Директор ЦДА напомнил, что в конце января 2015 года в Доме актера был создан "Театр ДА". "Это - проектный театр с различными театральными направлениями, ориентированными в основном на работу с дебютантами и недавними выпускниками театральных вузов, чтобы помочь им состояться в театральном сообществе", - пояснил Золотовицкий.

"Но, если смотреть шире, - продолжил он, - то мы хотим создать в Доме актера некую культурную среду, где можно посмотреть хорошие спектакли, поучаствовать в дискуссиях и обсуждениях, прийти на спектакли всей семьей и посидеть в кафе (для зрителей)".

В этом направлении уже есть некоторые достижения. Так, в 2015 году было сыграно 108 спектаклей и продано 3 190 билетов, а в 2016 году на 110 сыгранных спектаклей продано уже 5 318 билетов. Зрители начинают осваивать театральные площадки ЦДА, констатировал его директор.

Он также сообщил, что одним из главных направлений деятельности Дома актера по-прежнему является помощь ветеранам. В рамках клуба "Еще не вечер" каждый месяц ЦДА принимает ветеранов сцены. "Это - благотворительный обед, концерт, продовольственные наборы, финансовая помощь, общение. Все, согласно давней традиции, которая поддерживается и развивается", - заверил Золотовицкий.

"И, конечно, ЦДА остается актерским клубом, где проводятся закрытые вечера и "капустники", "посиделки" и юбилеи, куда актеры приходят, как в родной дом", - заключил директор ЦДА.

Из истории ЦДА

Днем рождения ЦДА считается 14 февраля 1937 года. В этот день в центре Москвы, в здании на углу Тверской улицы, состоялся Пушкинский вечер, приуроченный к 100-летию со дня смерти поэта.

Изначально Дом актера задумывался как место "посиделок" и встреч театральной интеллигенции, за его создание ратовали люди, поистине легендарные: Яблочкина, Москвин, Турчанинова, Гельцер. И во многом благодаря их усилиям идеалистическую мечту удалось осуществить.

Первым директором Дома актера стал Александр Эскин. Через полвека этот пост - почти как "по наследству" - перешел к его дочери Маргарите Эскиной. На ее долю выпало огромное количество радостей и невзгод. Но даже пожар, случившийся в ЦДА - по роковому совпадению - 14 февраля 1990 года, она пережила достойно и сделала все возможное, чтобы сохранить уникальный актерский клуб.

В конце 1991 года тогдашний министр культуры СССР Николай Губенко приютил Дом актера в здании министерства - на Арбате, 35, где и сейчас располагается ЦДА.