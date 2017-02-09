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Права на фильм "Притяжение" проданы в 74 страны мира

Культура
9 февраля, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Картина, в частности, выйдет в широкий прокат в Китае, где ее покажут на 10 тыс. экранов
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Кадр из фильма "Притяжение"

Кадр из фильма "Притяжение"

© filmpro.ru

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Права на фильм Федора Бондарчука "Притяжение" проданы в 74 страны мира, сообщили ТАСС в пресс-службе компании Walt Disney Studios Motion Pictures International, которая является прокатчиком картины.

"В настоящее время права на фантастический блокбастер Федора Бондарчука "Притяжение" уже проданы в 74 страны мира, и буквально на днях картина успешно стартовала в широком прокате в Латвии, Эстонии и Вьетнаме, - отметили в пресс-службе. - В преддверии Берлинского кинорынка кинокомпания Art Pictures Studio (основана Федором Бондарчуком и Дмитрием Рудовским - прим. ТАСС) подписала соглашения о продаже прав на картину с компаниями Conquest Filmes (Латинская Америка) и R.D. FILMS (Индия). Дистрибьюторы планируют широкий релиз фильма: известно, что в Мексике и Бразилии "Притяжение" будет показано на 200 экранах на каждой территории, соответственно".

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"Режиссер Федор Бондарчук создал фильм, показывающий актуальные проблемы общества и решительно взывающий к современному зрителю, - привели в компании слова главы Conquest Filmes (Латинская Америка) Рубенса Араны. - Мы с нетерпением ждем старта проката в Латинской Америке, а также активно обсуждаем возможности для дальнейшего сотрудничества с Art Pictures Studio".

В российский прокат фильм о вторжении инопланетян вышел 26 января. Главные роли в картине исполнили Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков.

Еще до выхода ленты на экраны "Притяжение" было продано, в частности, в Малайзию, Камбоджу, Бруней, а европейские страны - Францию, Германию и Италию. "Также скоро картина выйдет в широкий прокат в Китае (10 000 экранов), - добавили в компании. - В рамках берлинского кинорынка Art Pictures Studio организует специальный показ фильма, в том числе продолжатся переговоры с дистрибьюторами, представляющими англоговорящие территории".

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