Роман "Евгений Онегин" впервые издали на аварском языке в Дагестане

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МАХАЧКАЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Роман в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин" впервые издали в Дагестане на одном из местных национальных языков - аварском. Тираж составил 300 экземпляров, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы министерства по национальной политике республики Лейла Гаджимусилова.
"Одно из самых известных произведений русского классика Александра Пушкина - роман в стихах "Евгений Онегин" - впервые издано на аварском языке. Роман выпущен издательством "Дагестан" в переводе дагестанского писателя Магомеда Сулейманова тиражом 300 экземпляров", - сказала она.
По словам Гаджимусиловой, книга издана при поддержке дагестанского регионального отделения "Ассамблеи народов России" и Союза писателей Дагестана.
В 2015 году в Махачкале впервые издали конституцию Дагестана на 14 языках народов республики. Каждая брошюра вышла по 200 экземпляров, общий тираж составил 2,8 тыс.