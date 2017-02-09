Голодец: столетие революции станет основной темой Петербургского культурного форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Столетие Октябрьской революции станет основной темой шестого Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет 16-18 ноября. Об этом сообщила журналистам вице-премьер России Ольга Голодец, подводя итоги прошедшего в Мариинском театре первого заседания оргкомитета форума.

"Форум будет посвящен трагической и в то же время знаменательной для нашей страны дате, которую обойти нельзя, - это год столетия революции, и переломное искусство, которое родилось на стыке двух огромных эпох и дало миру много новых имен, будет основной повесткой большинства дискуссий и выставок", - сказала она.

Также темами форума станут два музыкальных юбилея - 135-летие композитора Игоря Стравинского и 90-летие балетмейстера Юрия Григоровича.

Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский рассказал, что страной-гостем форума 2017 года приглашена стать Япония, где в этом году проходят "русские сезоны". В 2016 году таким гостем была Греция.

В 2016 году Международный культурный форум в Санкт-Петербурге посетили более 20 тысяч участников. Гостями ПМЭФ-2016 стали около 12 тысяч человек.

Октябрьская революция 1917 г. - одно из крупнейших политических событий XX века. 24-27 октября (6-9 ноября по новому стилю) 1917 г. в Петрограде в результате вооруженного переворота, осуществленного Российской социал- демократической партией (большевиков) при участии партии левых эсеров было свергнуто Временное правительство Российской республики. В России была установлена диктатура партии большевиков и сформировано новое правительство во главе с Владимиром Лениным (Ульяновым). Итогом революции стало изменение государственного строя, перестройка экономической, культурной и общественной сфер на основе социалистических принципов. Установление новой политической системы в России привело к глобальным изменениям в системе международных отношений.

Культурный форум

Впервые Санкт-Петербургский международный культурный форум прошел в 2012 году. В 2016 году его основными площадками стали Главный штаб Государственного Эрмитажа и Российский этнографический музей. Ключевые темы форума в 2016 году: переход от Года российского кино к Году экологии, 125-летний юбилей Сергея Прокофьева, 25 лет СНГ.

Основная программа состояла из профессиональной и общественной частей. Первая включала 14 секций по областям культурной деятельности - это, в частности, "Цирк и уличный театр" (руководитель секции - народный артист России Вячеслав Полунин), "Музеи и выставочные проекты" (руководитель секции - директор Эрмитажа Михаил Пиотровский), "Массовые коммуникации" (руководитель секции - генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов), "Креативная среда и урбанистика" (руководитель секции - главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов).