Певица Арета Франклин объявила об уходе со сцены

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Легендарная американская соул-певица Арета Франклин объявила о завершении карьеры. Такое заявление она сделала в эфире местного телевидения Детройта (штат Мичиган).

"Я должна признаться, что ухожу уже в этом году", - сказала 74-летняя исполнительница. "Я очень довольна тем, на каком этапе завершается моя карьера", - добавила певица, которую часто называют "Королевой соула" ("The Queen Of Soul").

В сентябре 2017 певица выпустит последний альбом, в создании которого принимает участие Стиви Уандер. Пластинка выйдет в Детройте, родном городе Франклин, где она уже более полувека сотрудничает со звукозаписывающей компанией "Мотаун рекордс" (Motown Records).

"Королева соула" знаменита благодаря сильному голосу, а также активной общественной жизни. В 1987 году ее имя первой среди представительниц прекрасного пола появилось в американском Зале славы рок-н-ролла. По версии журнала "Роллинг стоун" (Rolling Stone), она причислена к величайшим вокалисткам в истории этого направления музыки. Франклин завоевала 18 самых престижных в США музыкальных премий "Грэмми".

В 2005 ей была вручена высшая награда США - Президентская медаль Свободы. В 2009 году Арета Франклин выступила в Вашингтоне на инаугурации президента США Барака Обамы. "Американская история бьет ключом, когда Арета поет", - сказал о ней Обама.