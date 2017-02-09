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Берлинский кинофестиваль открылся фильмом "Джанго" Этьена Комара

Культура
9 февраля, 23:06 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
За призы фестиваля - Золотого и Серебряного медведей - будут бороться 18 кинолент
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© AP Photo/Markus Schreiber

БЕРЛИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Берлинский кинофестиваль открылся показом фильма "Джанго" (Django) французского продюсера и сценариста Этьена Комара. Лента, ставшая для него дебютной режиссерской работой, повествует о джазовом гитаристе цыганского происхождения Джанго Рейнхардте и его жизни в оккупированной национал-социалистами Франции.

Официальная церемония открытия смотра, который проходит в 67 раз, состоялась на площади Потсдамер-плац в знаменитом зале "Дворец Берлинале" в присутствии около 1,5 тыс. гостей. Как заявил журналистам Комар, история, показанная в "Джанго", актуальна и в настоящее время, особенно, учитывая наплыв беженцев в Европу и рост националистических настроений. "Данная тема сейчас крайне интересна и актуальна", - сказал режиссер.

Джанго Рейнхардта сыграл французский актер Реда Кетаб, на пресс-конференции он рассказал, что в ходе съемок работал с консультантами цыганского происхождения, которые помогли ему вжиться в роль. "Они заставили меня поверить, что я на самом деле являюсь Джанго. В какой-то момент я сам в это поверил", - сказал он.

Всего за призы фестиваля - Золотого и Серебряного медведей - поборются 18 фильмов. В их числе - работы из Германии, Португалии, Румынии, Франции, Финляндии, Японии. В общей сложности в разных программах будут показаны 399 кинолент.

Россия принимает участие не в конкурсной, а в специальной программе "Панорама". Она представлена снятым совместно с кинематографистами Грузии и Польши фильмом "Заложники" режиссера Резо Гигинеишвили. На фестивале пройдет и мировая премьера киноленты "Реквием для миссис Джей" сербского режиссера Бояна Вулетича - в производстве картины приняли участие представители Сербии, Болгарии, Македонии и России.

В состав жюри Берлинале этого года вошли, среди прочих, американская актриса Мэгги Джилленхолл, мексиканский актер и режиссер Диего Луна, китайский режиссер Ван Цюйанань, чей фильм "Свадьба Туи" (Тuya de hun shi) в 2007 году был удостоен Золотого медведя. Председателем жюри стал нидерландский режиссер Пол Верховен, известный по таким фильмам, как "Она" (Elle, 2016 г.), "Основной инстинкт" (Basic Instinct, 1992 г.) и "Вспомнить все" (Total Recall, 1990 г.). Лауреаты будут названы 18 февраля, в этот же день состоится церемония награждения, сам смотр завершится днем позже.

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