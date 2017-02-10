МХТ им. Чехова представляет спектакль "Дракон" по пьесе Шварца в постановке Богомолова

МОСКВА, 10 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский Художественный театр (МХТ) имени Чехова представляет новую работу - спектакль "Дракон" по пьесе Евгения Шварца в постановке Константина Богомолова. Список исполнителей ролей открывается именем худрука МХТ, народного артиста СССР Олега Табакова, вместе с которым в спектакле участвуют народный артист РФ Игорь Верник, Кирилл Власов, Надежда Калеганова, Евгений Перевалов, Павел Табаков и другие актеры. "Сегодня состоится первый предпремьерный показ для зрителей", - сообщили ТАСС в пресс-службе МХТ.

В четверг "Дракона" сыграли для своих, как в театре говорят, "для пап и мам". Впрочем, близкие родственники в этот вечер были и на сцене. "Сынку", - обращался Олег Табаков, играющий Бургомистра, к Павлу Табакову, который и по пьесе исполняет роль его сына, только зовут его Генрих.

В роли Дракона предстал Игорь Верник, в Ланцелота перевоплотился Кирилл Власов, а Надежда Калеганова стала Эльзой. Как сообщается на сайте МХТ, спектакль продолжается 1 час 45 минут, в нем звучат "лучшие песни" и исполняются "зажигательные танцы". А цветовое оформление сцены в финале из ярко-красного выцветает до бледно-розового.

Рассказывая журналистам о своей версии знаменитой пьесы, Богомолов заверил, что полностью следовал автору, лишь слегка сократил текст. "Почему Шварц? Это прекрасная настоящая литература, - пояснил режиссер выбор материала. - Делать спектакль про политику, делать сатирическое обозрение или что-либо в этом роде не особо хотелось, да и не казалось интересным. Главная зацепка - это время написания "Дракона", которое пришлось на годы Второй мировой войны, это ощущение какого-то апокалипсиса, который нависал и над автором, и над миром".

В итоге, по словам режиссера, получилась "история про то, что времена Дракона честнее наступившего времени". "Вот такая не очень приятная мысль", - признался Богомолов. "Для меня самого это странный спектакль. Там есть фраза "красный цвет, выцветая, становится розовым". Красный цвет - это цвет крови. Стирается цвет крови, стирается память, а это печально, потому что память об этой крови не должна стираться", - убежден Богомолов

"Дракон" стал седьмым по счету спектаклем Богомолова в МХТ имени Чехова, где идут такие постановки режиссера, как "Событие", "Идеальный муж", "Карамазовы", "Юбилей ювелира" и другие.