День памяти Пушкина пройдет в главном музее поэта на Пречистенке

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. День памяти великого классика мировой литературы Александра Пушкина пройдет в главном московском музее поэта на Пречистенке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Государственного музея А. С. Пушкина, подготовлена специальная программа, приуроченная 180-летию со дня смерти поэта.

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Пушкин умер 10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года в 14.45. В это же время гости музея почтят память поэта минутой молчания.

"Это не только день скорби об убитом поэте. Это и день величия его, - подчеркнули в пресс-службе. - День, когда мы еще раз можем прикоснуться к творчеству Пушкина, прочувствовать масштаб и уникальность его поэтического гения, осознать значение творческого наследия не только на отечественную, но и всю мировую культуру, рожденную после".

В музее подчеркнули, что россияне и по сей день "сопричастны Пушкину и его великой и по-прежнему современной поэзии".

В специально стилизованной гостиной музея знаменитые российские актеры прочтут любимые строки романа "Евгений Онегин". В числе приглашенных - Алексей Гуськов, Тимофей Трибунцев, Нина Шацкая, Нелли Уварова.

Ведущий солист Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Вадим Ананьев исполнит арию Ленского. На сайте музея будет осуществляться трансляция чтений.

Народное прочтение "Евгения Онегина"

В этот же день в музее будет презентована видеокнига "Читаем Онегина". Особенность ее в том, что в проект включены видеоролики с отрывками романа в исполнении жителей многих регионов России. Портал "Год литературы" и "Российская газета" в январе объявили конкурс чтецов романа. Устроители получили более 800 видеороликов из РФ и 22 стран, лучших из лучших включили в видеокнигу. К проекту присоединились министр образования и науки РФ Ольга Васильева, музыканты Петр Налич, Диана Арбенина, летчики- космонавты Валерий Токарев и Андрей Борисенко, актер Сергей Безруков, блестяще исполняющий роль поэта в спектакле "Пушкин". В итоге 200 человек на "страницах" видеокниги читают роман в течение пяти часов.

Трансляция коллективного прочтения будет запущена не только на сайтах вдохновителей проекта, но и на специально установленных экранах в залах ожидания московских вокзалов - Курского, Киевского и Ленинградского, а также на вокзалах Казани, Саратова и Волгограда.

Почитатели поэта приглашены на лекцию "Слово о Пушкине", которую прочтет известный пушкинист, главный научный сотрудник музея Наталья Михайлова.

В завершении программы Дня памяти Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова исполнит "Реквием" Моцарта.

В этот день будут открыты для свободного посещения все выставки и постоянные экспозиции Государственного музея А. С. Пушкина на Пречистенке и его филиалов.

10 февраля 1837 года поэт скончался от смертельного ранения, которое получил во время поединка, отстаивая честь своей семьи. В тот день, по словам его друга Петра Вяземского, "завершилось земное бытие великого поэта земли русской Александра Пушкина, но его поэтический гений, его слава бессмертны".