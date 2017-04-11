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Автору хита PPAP подарили годовой запас ананасов

Культура
11 апреля, 8:28 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
В годовой запас, презентованный певцу Pikotaro, вошли 365 свежих ананасов
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© Игорь Беляев/ТАСС

ТОКИО, 11 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Автор нашумевшего хита PPAP (Pen-Pineapple-Apple-Pen, "Ручка-ананас-яблоко-ручка"), японский музыкант Pikotaro, был награжден годовым запасом ананасов от американской сельскохозяйственной корпорации Dole. Торжественная церемония награждения прошла в Токио.

"Мы хотим выразить глубочайшую признательность господину Pikotaro за его вклад в популяризацию ананасов, благодаря которой продажи нашей продукции в прошлом году серьезно выросли", - отметил операционный директор Dole Хорхе Паес, вручая японскому исполнителю благодарственный сертификат в форме ананаса. В годовой запас, презентованный Pikotaro, вошли 365 свежих ананасов, а также другая продукция компании. "Мне придется снять новую квартиру, чтобы уместить все эти ананасы!", - пошутил удивленный объемами подарка певец.

Pikotaro признался, что давно является большим поклонником продукции от компании Dole, в особенности - консервированных ананасов. По его словам, когда он сочинял текст песни PPAP, перед его глазами как раз стояла баночка этих ананасов. "Для меня огромная честь получить такое признание", - отметил он. В ходе церемонии Pikotaro также исполнил свою коронную песню PPAP, принесшую ему мировую известность, а представители компании Dole провели для исполнителя мастер-класс по нарезке ананасов.

Осенью прошлого года песня PPAP попала в Книгу рекордов Гиннесса, став самой короткой композицией, вошедшей в Топ-100 песен по версии чата американского музыкального журнала Billboard. Продолжительность PPAP составляет всего 45 секунд. Песня приобрела невероятную популярность благодаря публикации клипа на YouTube, где она набрала более 118 млн просмотров. Насчитывается огромное количество пародий от пользователей из разных стран мира, включая Россию.

Карьера Pikotaro начала стремительно развиваться после того, как ссылку на его клип на песню PPAP в своем микроблоге Twitter опубликовал знаменитый канадский поп-певец Джастин Бибер. В считанные часы счетчик просмотров этого ролика, благодаря поклонникам Бибера, превысил несколько миллионов, и Pikotaro обрел международную славу. Примечательно, что в самой Японии популярность к нему пришла заметно позднее - примерно в тот момент, когда PPAP попала в Книгу рекордов Гиннесса. Теперь же колоритный образ Pikotaro красуется на бесчисленных билбордах по всей Японии, рекламируя различные товары и услуги.

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