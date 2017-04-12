Власти Севастополя намерены построить в городе стационарный цирк

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Власти Севастополя планируют построить стационарный цирк в городе и в данный момент идет обсуждение возможных источников финансирования этого проекта. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Первые шаги в этом направлении (строительства стационарного цирка - прим. ТАСС) уже сделаны. Предприятию "Севастопольский цирк" выделена земля для строительства здания цирка - это 14,1 тыс. кв. м., участок расположен на Стрелецком спуске в Ленинском районе города. Сейчас идет обсуждение возможных источников привлечения средств для реализации проекта с минимальным уровнем софинансирования из местного бюджета. После определения инвестора мы приступим к проектированию", - сказал Овсянников.

По его словам, появление в городе собственного стационарного цирка будет способствовать повышению туристической привлекательности Севастополя. "Наша задача - сделать инфраструктуру отдыха максимально разнообразной. Стационарный цирк - это не только один из таких объектов, но и новая точка развития циркового искусства в городе, первая ступень в цирковой мир для детей и подростков Севастополя", - добавил глава города.

Овсянников также сообщил о том, что он проинформировал о планах по возведению цирка в Севастополе министра культуры РФ Владимира Мединского.

Ранее гендиректор Росгорцирка Дмитрий Иванов сообщал, что компания рассматривает возможность строительства стационарного цирка в Севастополе. По словам Иванова, в адрес Росгорцирка от властей Севастополя поступило письмо о готовности правительства города рассмотреть возможность строительства стационарного цирка.

В настоящее время в Севастополе нет собственного капитального здания цирка, для цирковых представлений используют нестационарный шатер. Весной 2014 года, после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, между Росгосцирком и управлением культуры Севастополя было подписано соглашение о сотрудничестве. Кроме того, в городе появилось обособленное подразделение Росгорцирка "Севастопольский цирк".