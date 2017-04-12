Фестиваль "Context. Диана Вишнева" начал прием заявок на конкурс молодых хореографов

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный фестиваль современной хореографии "Context. Диана Вишнева" начал прием заявок на участие в конкурсе молодых хореорафов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра, возглавляемого балериной.

"Прием заявок продлится до 30 июня", - уточнила представительница пресс-службы. Она добавила, что к участию приглашаются студенты танцевальных школ и хореографических институтов; хореографы, уже имеющие несколько постановок, а также хореографы без профессионального опыта и специального образования. Единственное общее требование для всех - конкурсная работа должна быть создана специально для фестиваля "Context. Диана Вишнева".

После получения заявок куратор конкурса Анастасия Яценко и арт-директор фестиваля Вишнева выберут нескольких участников, которые представят свои работы в финале в Москве в Электротеатре "Станиславский" и впервые в Санкт-Петербурге на сцене Музея современного искусства "Эрарта". Финал конкурса молодых хореографов станет частью программы фестиваля "Context. Диана Вишнева", который пройдет с 11 по 19 ноября в Москве и Санкт-Петербурге.

"В нынешнем году фестиваль "Context. Диана Вишнева" пройдет уже в пятый раз, и это будет, если можно так выразиться, наш первый юбилей", - отметила собеседница агентства, подчеркнув, что за время своего существования фестиваль завоевал большую популярность. По ее словам, важнейшей составляющей смотра является конкурс молодых хореографов, победитель которого традиционно получает грант на стажировку в одной из ведущих зарубежных школ современного танца.