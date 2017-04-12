Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фестиваль "Context. Диана Вишнева" начал прием заявок на конкурс молодых хореографов

Культура
12 апреля, 19:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова
Прием конкурсных работ продлится до 30 июня
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Международный фестиваль современной хореографии "Context. Диана Вишнева" начал прием заявок на участие в конкурсе молодых хореорафов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра, возглавляемого балериной.

"Прием заявок продлится до 30 июня", - уточнила представительница пресс-службы. Она добавила, что к участию приглашаются студенты танцевальных школ и хореографических институтов; хореографы, уже имеющие несколько постановок, а также хореографы без профессионального опыта и специального образования. Единственное общее требование для всех - конкурсная работа должна быть создана специально для фестиваля "Context. Диана Вишнева". 

После получения заявок куратор конкурса Анастасия Яценко и арт-директор фестиваля Вишнева выберут нескольких участников, которые представят свои работы в финале в Москве в Электротеатре "Станиславский" и впервые в Санкт-Петербурге на сцене Музея современного искусства "Эрарта". Финал конкурса молодых хореографов станет частью программы фестиваля "Context. Диана Вишнева", который пройдет с 11 по 19 ноября в Москве и Санкт-Петербурге.

"В нынешнем году фестиваль "Context. Диана Вишнева" пройдет уже в пятый раз, и это будет, если можно так выразиться, наш первый юбилей", - отметила собеседница агентства, подчеркнув, что за время своего существования фестиваль завоевал большую популярность. По ее словам, важнейшей составляющей смотра является конкурс молодых хореографов, победитель которого традиционно получает грант на стажировку в одной из ведущих зарубежных школ современного танца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
Валентина Терешкова, Владимир Путин и Алексей Леонов во время просмотра фильма "Время первых"
5
Путин вместе с космонавтами оценил новый фильм о покорении космоса "Время первых"
15
В Москве простились с Евгением Евтушенко
7
В Переделкине завершилось отпевание поэта Евгения Евтушенко
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии
2
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
3
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
4
Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии
5
Сечин и Кадыров не исключают подачи исков против Financial Times
6
СКА обыграл "Металлург" в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина
7
Трамп: пришла пора положить конец войне в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама