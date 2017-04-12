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Мединский: Фонд кино получит 4 млрд рублей на поддержку кинопроектов

Культура
12 апреля, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Ранее "Ведомости" сообщили, что в новое соглашение между Минкультуры и Фондом кино могут быть внесены новые критерии эффективности для крупнейших кинокомпаний
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Владимир Мединский

Владимир Мединский

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ передало в Фонд кино новое соглашение о предоставлении из бюджета субсидий в 2017 году на поддержку отечественной кинематографии, оно предполагает выделение субсидий на 4 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Соглашение две недели назад передано в Фонд кино", - отметил министр. "Еще за несколько недель до этого был направлен проект соглашения. Так что подпись на стороне Фонда кино. Как только они его подпишут, они получают деньги", - добавил он.

Мединский подчеркнул, что Фонд может провести питчинги (презентация и защита проектов игрового авторского и экспериментального кино) и до выделения финансирования. "Конкурсы они могут провести без денег, на самом деле, - сказал министр. - Никакой связи между подписанием соглашения и организацией конкурсов нет никакой в принципе. Потому что сумма зафиксирована, это 4 млрд рублей, она в соглашении написана, там дальше детали".

ТАСС запросил комментарий от Фонда кино.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что в новое соглашение между Минкультуры и Фондом кино могут быть внесены новые критерии эффективности для крупнейших кинокомпаний. В частности, ведомство настаивает, "чтобы за каждые 100 рублей, полученные крупнейшими кинокомпаниями через государственный Фонд кино, они приводили в кинотеатр как минимум одного зрителя".

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