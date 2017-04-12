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Известный немецкий кинооператор Михаэль Балльхаус скончался в возрасте 81 года

Культура
12 апреля, 20:37 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Среди его известных работ - "Замужество Марии Браун", "Банды Нью-Йорка" и "Отступники"
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БЕРЛИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Известный немецкий кинооператор Михаэль Балльхаус скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщило издательство DVA со ссылкой на членов его семьи.

Как отмечается, кинооператор, который несколько раз был номинирован на премию "Оскар", умер в своей берлинской квартире минувшей ночью.

Балльхаус работал с таким известными режиссерами, как Райнер Фасбиндер, Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, и другими. Среди его известных работ - "Замужество Марии Браун", "Банды Нью-Йорка", "Отступники". Балльхаус относился к немногих немцам, которые достигли успеха в Голливуде.

В прошлом году он удостоился "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля ("Берлинале") за вклад в киноискусство.

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