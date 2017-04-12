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БЕРЛИН, 12 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Известный немецкий кинооператор Михаэль Балльхаус скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщило издательство DVA со ссылкой на членов его семьи.
Как отмечается, кинооператор, который несколько раз был номинирован на премию "Оскар", умер в своей берлинской квартире минувшей ночью.
Балльхаус работал с таким известными режиссерами, как Райнер Фасбиндер, Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, и другими. Среди его известных работ - "Замужество Марии Браун", "Банды Нью-Йорка", "Отступники". Балльхаус относился к немногих немцам, которые достигли успеха в Голливуде.
В прошлом году он удостоился "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля ("Берлинале") за вклад в киноискусство.