Брат актера Эдди Мерфи скончался от лейкемии

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Старший брат американского киноактера Эдди Мерфи - Чарли Мерфи - скончался в возрасте 57 лет. Он был болен лейкемией, сообщил новостной ресурс TMZ, который специализируется на конфиденциальной информации о жизни знаменитостей.

Чарли Мерфи умер в одной из городских больниц в Нью-Йорке, где он проходил курс химиотерапии. Как уточнил портал, смерть была неожиданной и повергла в состояние шока родных и близких Чарли, которые были в полной уверенности, что его состояние улучшается.

Чарли, как и его брат, являлся известным комиком. Он принимал участие в подготовке сценариев нескольких фильмов Эдди Мерфи. Жена Чарли - Тейлор - скончалась в 2009 году от онкологического заболевания. У супругов трое детей.

Братья с детства подрабатывали в различных стендап-клубах (стендап - сольное юмористическое выступление, предполагающее живое общение со зрителями). В 1980 году Эдди был приглашен на одно из наиболее популярных телешоу "Субботним вечером в прямом эфире" и быстро стал известным. Он дебютировал в кино в 1982 году и знаком зрителям по таким картинам, как "48 часов" (48 Hrs., 1982), "Полицейский из Беверли-Хиллз" (Beverly Hills Cop, 1984), "Поездка в Америку" (Coming to America, 1988), "Чокнутый профессор" (The Nutty Professor, 1996).