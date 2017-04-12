Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Актер Василий Степанов, известный по роли в фильме "Обитаемый остров", выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.
"31-летний актер Василий Степанов, получивший известность после фильма "Обитаемый остров", выпал из окна квартиры на Давыдковской улице, в результате чего получил многочисленные переломы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что мужчина не в первый раз решает свести счеты с жизнью.
В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт падения человека с высоты. "В полицию поступило сообщение о том, что на Давыдковской улице из окна жилого дома упал человек. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сказал представитель пресс-службы.