Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы

Культура
12 апреля, 22:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, апреля. /ТАСС
Актер получил многочисленные переломы, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Актер Василий Степанов, известный по роли в фильме "Обитаемый остров", выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в медицинских кругах.

"31-летний актер Василий Степанов, получивший известность после фильма "Обитаемый остров", выпал из окна квартиры на Давыдковской улице, в результате чего получил многочисленные переломы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что мужчина не в первый раз решает свести счеты с жизнью.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт падения человека с высоты. "В полицию поступило сообщение о том, что на Давыдковской улице из окна жилого дома упал человек. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сказал представитель пресс-службы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
Валентина Терешкова, Владимир Путин и Алексей Леонов во время просмотра фильма "Время первых"
5
Путин вместе с космонавтами оценил новый фильм о покорении космоса "Время первых"
15
В Москве простились с Евгением Евтушенко
7
В Переделкине завершилось отпевание поэта Евгения Евтушенко
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия наложила вето на резолюцию СБ ООН по предполагаемой химической атаке в Сирии
2
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
3
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
4
Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии
5
Трамп оповестил Си Цзиньпина об ударе США по Сирии во время десерта
6
Fox: США утверждают, что стратегические бомбардировщики РФ приблизились к Японии
7
Трамп: пришла пора положить конец войне в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама