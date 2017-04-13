Российский национальный оркестр впервые выступит в Колумбии

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус" в матче плей-офф НХЛСпорт 13 апреля, 5:25
"Бостон" одержал волевую победу над "Оттавой" в первом матче плей-офф НХЛСпорт 13 апреля, 4:58
Сталлоне подал в суд на Warner Bros. за невыплаченные проценты от сборов фильмаКультура 13 апреля, 4:48
"Рейнджерс" обыграли "Монреаль" в первом матче серии плей-офф НХЛСпорт 13 апреля, 4:47
TSN: Галлант станет первым тренером в истории клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс"Спорт 13 апреля, 4:34
"Ведомости": ФАС работает над системой, стимулирующей аптеки продавать дешевые лекарстваЭкономика и бизнес 13 апреля, 4:28
Космонавт Алексей Леонов высоко оценил игру актеров и фильм "Время первых"Культура 13 апреля, 3:55
CNBC: Apple разрабатывает устройство для бесконтактного определения уровня глюкозы в кровиНаука 13 апреля, 3:51
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛСпорт 13 апреля, 3:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский национальный оркестр (РНО) под руководством народного артиста РСФСР Михаила Плетнева впервые едет с гастролями в Колумбию. Коллектив даст три концерта в рамках III Международного фестиваля классической музыки (III Festival Internacional de Msica Clsica de Bogot), сообщили в пресс-службе РНО.
РНО выступит на сцене Большого театра имени Хулио Марио Санто Доминго в Боготе 13, 14 и 15 апреля. В концертах примут участие пианисты Михаил Воскресенский и Алексей Володин, скрипач Сергей Крылов. Маэстро Плетнев продирижирует двумя программами, в концерте же 14 апреля, в день его юбилея, место за пультом займет голландский дирижер Конрад ван Альфен - один из постоянных партнеров РНО в российских и зарубежных выступлениях. "К сожалению, с музыкальной культурой Колумбии я не знаком. Но очень надеюсь, что наш приезд в Боготу на фестиваль - это удачный шанс восполнить этот пробел", - отметил ранее Плетнев.
В исполнении РНО прозвучат Второй фортепианный концерт Чайковского, Фортепианный концерт Танеева, Скрипичный концерт и Пятая симфония Глазунова. Программу украсят шедевры русской классики - Испанская увертюра № 1 "Арагонская хота" и увертюра к "Руслану и Людмиле" Глинки, Вторая симфония Рахманинова, "Ромео и Джульетта", Пятая симфония и Торжественная увертюра "1812 год" Чайковского.
Темой фестиваля в Боготе станет русский романтизм. Помимо РНО в нем принимают участие Трио имени Чайковского, Квартет имени Бородина, Квартет имени Давида Ойстраха, виолончелист Александр Бузлов, а также ряд колумбийских, немецких, швейцарских, французских и украинских музыкантов и коллективов.