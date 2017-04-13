Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.04:
$ 56.76
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский национальный оркестр впервые выступит в Колумбии

Культура
13 апреля, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Коллектив даст три концерта в рамках III Международного фестиваля классической музыки
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский национальный оркестр (РНО) под руководством народного артиста РСФСР Михаила Плетнева впервые едет с гастролями в Колумбию. Коллектив даст три концерта в рамках III Международного фестиваля классической музыки (III Festival Internacional de Msica Clsica de Bogot), сообщили в пресс-службе РНО.

РНО выступит на сцене Большого театра имени Хулио Марио Санто Доминго в Боготе 13, 14 и 15 апреля. В концертах примут участие пианисты Михаил Воскресенский и Алексей Володин, скрипач Сергей Крылов. Маэстро Плетнев продирижирует двумя программами, в концерте же 14 апреля, в день его юбилея, место за пультом займет голландский дирижер Конрад ван Альфен - один из постоянных партнеров РНО в российских и зарубежных выступлениях. "К сожалению, с музыкальной культурой Колумбии я не знаком. Но очень надеюсь, что наш приезд в Боготу на фестиваль - это удачный шанс восполнить этот пробел", - отметил ранее Плетнев.

В исполнении РНО прозвучат Второй фортепианный концерт Чайковского, Фортепианный концерт Танеева, Скрипичный концерт и Пятая симфония Глазунова. Программу украсят шедевры русской классики - Испанская увертюра № 1 "Арагонская хота" и увертюра к "Руслану и Людмиле" Глинки, Вторая симфония Рахманинова, "Ромео и Джульетта", Пятая симфония и Торжественная увертюра "1812 год" Чайковского.

Темой фестиваля в Боготе станет русский романтизм. Помимо РНО в нем принимают участие Трио имени Чайковского, Квартет имени Бородина, Квартет имени Давида Ойстраха, виолончелист Александр Бузлов, а также ряд колумбийских, немецких, швейцарских, французских и украинских музыкантов и коллективов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Колумбия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
Валентина Терешкова, Владимир Путин и Алексей Леонов во время просмотра фильма "Время первых"
5
Путин вместе с космонавтами оценил новый фильм о покорении космоса "Время первых"
15
В Москве простились с Евгением Евтушенко
7
В Переделкине завершилось отпевание поэта Евгения Евтушенко
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы
2
Трамп: Тиллерсон проделал в Москве "отличную работу"
3
"Время потрачено не зря": итоги переговоров Лаврова и Тиллерсона
4
Зампостпреда РФ при ООН: Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона по Сирии
5
Сечин и Кадыров не исключают подачи исков против Financial Times
6
"Реал" победил "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
7
Захарова рассказала, как американские журналисты устроили "базар" в особняке МИД РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама