Российский национальный оркестр впервые выступит в Колумбии

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский национальный оркестр (РНО) под руководством народного артиста РСФСР Михаила Плетнева впервые едет с гастролями в Колумбию. Коллектив даст три концерта в рамках III Международного фестиваля классической музыки (III Festival Internacional de Msica Clsica de Bogot), сообщили в пресс-службе РНО.

РНО выступит на сцене Большого театра имени Хулио Марио Санто Доминго в Боготе 13, 14 и 15 апреля. В концертах примут участие пианисты Михаил Воскресенский и Алексей Володин, скрипач Сергей Крылов. Маэстро Плетнев продирижирует двумя программами, в концерте же 14 апреля, в день его юбилея, место за пультом займет голландский дирижер Конрад ван Альфен - один из постоянных партнеров РНО в российских и зарубежных выступлениях. "К сожалению, с музыкальной культурой Колумбии я не знаком. Но очень надеюсь, что наш приезд в Боготу на фестиваль - это удачный шанс восполнить этот пробел", - отметил ранее Плетнев.

В исполнении РНО прозвучат Второй фортепианный концерт Чайковского, Фортепианный концерт Танеева, Скрипичный концерт и Пятая симфония Глазунова. Программу украсят шедевры русской классики - Испанская увертюра № 1 "Арагонская хота" и увертюра к "Руслану и Людмиле" Глинки, Вторая симфония Рахманинова, "Ромео и Джульетта", Пятая симфония и Торжественная увертюра "1812 год" Чайковского.

Темой фестиваля в Боготе станет русский романтизм. Помимо РНО в нем принимают участие Трио имени Чайковского, Квартет имени Бородина, Квартет имени Давида Ойстраха, виолончелист Александр Бузлов, а также ряд колумбийских, немецких, швейцарских, французских и украинских музыкантов и коллективов.