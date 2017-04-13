Ключевые произведения Дмитрия Жилинского представлены на выставке в Третьяковке

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Выставка Дмитрия Жилинского "Ближний круг", на которой можно увидеть ключевые произведения художника, открывается в четверг в Новой Третьяковке.

"Эта выставка посвящена одному из самых значимых художников второй половины ХХ века, которому в этом году могло бы исполнится 90 лет. Не так давно мы показывали большую ретроспективу к 80-летию Жилинского, а сейчас представляем выставку в зале спецпроектов, так как у нее есть своя тема и ракурс - ближний круг художника, его семья, учителя и коллеги", - рассказала заместитель директора музея по научной работе Татьяна Карпова.

По ее словам, одна из центральных тем экспозиции - преемственность поколений. Образ матери был один из ключевых в творчестве художника и здесь можно увидеть несколько ее портретов. В частности, на одном из ключевых полотен в творчестве Жилинского - "Под старой яблоней" - она символически воссоединяется с трагически погибшими мужем и старшим сыном: первый был расстрелян в 1938 году как враг народа и позже реабилитирован, другой погиб на фронте. Арест отца изображен на части триптиха "1937", внизу которой вмонтирована копия справки о реабилитации, а наверху нанесена надпись "Посвящаю без вины погибшим во время репрессий и беззакония".

Среди других значимых работ художника можно увидеть масштабные картины "У моря. Семья" из собрания Третьяковской галереи и "Гимнасты СССР", которую привезли из Русского музея.

Эксперты отмечают, что Жилинский вдохновлялся в своем творчестве русской иконописью и искусством Возрождения, поэтому некоторые его работы кажутся словно подсвеченными изнутри. В их числе - "Семья Чернышевых" и "Воскресный день", на которой среди множества героев изображена и Катя Серова, правнучка художника Валентина Серова, двоюродного дедушки Жилинского.

На прошедшей недавно с большим успехом выставке Серова могло бы не быть одного из важных произведений - портрета Александра III, если бы о его местонахождении специалистам не рассказал в свое время Жилинский. Он увидел его в Дании, где в 1990-х работал над портретом королевы Маргрете II. В итоге художник изобразил ее с таксой на фоне двух портретов - отца Фредерика IX и Александра III. Этюд к этому произведению также можно увидеть на выставке, которая продолжит свою работу до 2 июля.