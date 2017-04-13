Академия музыки Елены Образцовой проведет в Петербурге второй фестиваль искусств "Елена"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Дети, обучающиеся в Международной академия музыки Елены Образцовой, впервые примут участие в фестивале искусств "Елена" вместе с мастерами и студентами. Он во второй раз пройдет на петербургских сценах 13-26 апреля.

"В нынешнем году мы впервые представим на фестивале вокалистов детских направлений Академии музыки", - сказала на пресс-конференции директор академии, дочь певицы Елена Макарова, которая является педагогом вокала у детей.

Она напомнила, что одной из целей этого нового учебного заведения, наряду с повышением качества подготовки вокалистов, является привлечение к искусству и творчеству талантливых детей. Первый фестивальный концерт детей пройдет 17 апреля в Малом зале Филармонии, а второй - 21 апреля в Камерной зале Новой сцены Мариинского театра, где выступят воспитанники оперного отделения. "С этого года у нас завязались чудесные отношения с Мариинским театром, и наши студенты поют там. Нас там видят и слышат", - подчеркнула Макарова.

На открытии фестиваля прозвучит опера "Дон Жуан" Моцарта, для исполнения которой Государственный Эрмитаж представил студентам академии свой Гербовый зал, где стилистика интерьеров и музыка, по замыслу постановщиков, должны совпасть. Спектакль будет идти в сопровождении оркестра Театра Мюзик-Холл "Северная симфониетта" под управлением маэстро Фабио Мастранджело. Этот дирижер готовит фестивальное исполнение еще двух опер - "Богемы" Пуччини и "Свадьбы Фигаро" Моцарта.

Изюминкой фестиваля обещает стать премьера на Новой сцене Александринского театра барочной оперы "Ариадна" Джованни Альберто Ристори, не звучавшей более 270 лет. Как сообщила музыкальный руководитель и дирижер спектакля Лариса Габитова, этот манускрипт был найден в 2012 году в Дрезденской библиотеке и признан специалистами "барочной жемчужиной". "Мы очень благодарны фестивалю за то, что петербургская публика это услышит, тем более что с фамилией Ристори во времена Анны Иоанновны началась итальянская комическая опера в России", - сказала Габитова.

Готовятся показать себя на фестивале воспитанники направления "Эстрадно-джазовый вокал". По словам его руководителя Владимира Самсонова, на эстраду "накинута удавка шоу-бизнеса, и люди, не имея начальных капиталов, не могут выйти на сцену". Существует преграда для утверждения на эстраде молодежи, "и нашей Академии эту преграду надо разрушить и создать в Петербурге новое учреждение, которое могло бы принять наших талантливых выпускников".

Фестиваль завершится 26 апреля гала-концертом оперных звезд в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Международная академия музыки Елены Образцовой была открыта в августе 2015 года в историческом центре Петербурга - во внутреннем кольце Большого Гостиного двора. Певица не дожила до открытия своей школы в родном городе. Ее идею воплощают дочь - певица Елена Макарова и всемирно известный бас Ильдар Абдразаков, назначенный Образцовой художественным руководителем Академии.