Космонавт Алексей Леонов высоко оценил игру актеров и фильм "Время первых"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Космонавт, дважды Герой Советского союза Алексей Леонов высоко оценил игру актеров и фильм "Время первых", но отметил, что в реальной жизни "было еще страшнее".

"На самом деле было еще страшнее. Ситуация, которую невозможно в кинематографе воспроизвести. Никогда об этом никто не говорил", - сказал Леонов на показе фильма, который состоялся накануне вечером в Госдуме, добавив, что люди должны знать, как все было на самом деле.

Картину посмотрели депутаты, в том числе председатель нижней палаты Вячеслав Володин. В основу фильма положены воспоминания космонавта Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос. Главные роли исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Блестящая игра актеров

Легендарный космонавт отметил блестящую игру актеров, которая, по его словам, не вызывает сомнения.

"Образ Сергея Павловича Королева. Я много фильмов консультировал на сегодняшний день, это, пожалуй, самый лучший образ, который создал (актер Владимир) Ильин. Вот он такой - неожиданный порывистый... он вел свою линию. И кончилось тем, что он говорит: "Я знал, кого, куда посылать", - сказал Леонов, высоко оценив также техническую часть картины.

Воспитательный потенциал

В свою очередь режиссер Дмитрий Киселев признался, что "Время первых" - это его режиссерский дебют. "Я вижу в нем воспитательный потенциал и просветительный потенциал", - сказал он, добавив, что делал фильм с расчетом на молодую аудиторию.

Продюсер фильма Тимур Бекмамбетов считает, что "Время первых" - это картина, прежде всего, про успех. "Нам всем очень не хватает ощущения успеха. И я думаю, что этот фильм будет долго жить, его будут показывать каждое 12 апреля, потому что этот фильм про успех", - подчеркнул он.

Продюсер и исполнитель главной роли в фильме актер Евгений Миронов поблагодарил за административную помощь в работе над фильмом на всех его этапах спикера Госдумы Вячеслава Володина.