Фильм Звягинцева "Нелюбовь" вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля

ПАРИЖ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов, Михаил Тимофеев/. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" вошел в основную конкурсную программу юбилейного 70-го Международного Каннского кинофестиваля. Об этом сообщил художественный директор фестиваля Тьерри Фремо.

По его словам, в основном конкурсе Каннского фестиваля также фигурирует новый фильм режиссера Сергея Лозницы.

Кроме того, фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Теснота" будет показан в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Фремо отметил, что "российские фильмы давно не были представлены в этой программе".

"Мы все горды приглашением нашего фильма в конкурс важнейшего кинофестиваля в мире, - привели в компании "Нон-Стоп Продакшн" слова одного из продюсеров "Нелюбовь" Александра Роднянского. - Звягинцев - выдающийся русский художник, признанный далеко за пределами своей страны, каждый его фильм становился кинематографическим событием, и я надеюсь, что новый не будет исключением".

По словам продюсера, в этом фильме режиссер "исследует состояние современного общества, на этот раз рассказывая о семье, переживающей сложнейший развод". Фильм "Нелюбовь" был снят без государственного финансирования, подчеркнул Роднянский.