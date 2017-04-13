МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор АО "Первый канал" Константин Эрнст вошел в попечительский совет Фонда кино. Соответствующее постановление опубликовано на портале government.ru.

"Подписанным постановлением состав попечительского совета Фонда актуализирован", - говорится в документе.

В совет также вошли первый заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК) Антон Златопольский, пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова, заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, а также заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Пристансков и начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в 1995 году. Основными целями Фонда являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом. Основная задача Фонда - оказание финансовой поддержки организациям, осуществляющим производство, прокат, показ и продвижение национальных фильмов.