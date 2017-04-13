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Русский музей объявил о сборе средств на создание программы для слабослышащих посетителей

Культура
13 апреля, 16:36 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, апреля. /ТАСС
На создание мобильного приложения со специальной экскурсионной программой потребуется 1 млн рублей
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Русский музей начал сбор средств на создание мобильного приложения со специальной экскурсионной программой для слабослышащих посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе музея

"Основной задачей проекта является сбор средств для создания мобильного приложения со специально разработанной экскурсионной программой, которое позволит глухим и слабослышащим людям вникнуть в недоступные им сейчас тонкости экспозиции Русского музея", - уточнили в пресс-службе. На создание такой программы потребуется 1 млн рублей.

"В силу того, что музей располагается в исторических зданиях, мы, к сожалению, не имеем возможности реализовать все современные технические решения, но мы активно следим за новейшими мировыми тенденциями и стараемся применять их в своей работе. Проект видеогида на жестовом языке является одним из приоритетных для нас", - отметил директор Русского музея Владимир Гусев.

Сбор средств в рамках проекта "Слышишь?" будет идти при поддержке сети ресторанов, где посетителям будут предлагать десерт "Победа над солнцем", а средства от его продажи перечислят на благотворительный счет.

В проекте принимает участие Санкт-Петербургское региональное отделение "Всероссийского общества глухих", что позволило привлечь к его реализации экспертов с ограничениями по слуху, которые имеют опыт работы в социальных и культурных проектах. Проект также поддерживают известные актеры, музыканты и ученые.

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