Песни времен Ивана Грозного записаны учеными в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Песни и былины, восходящие ко временам Ивана Грозного, записаны учеными на Ангаре в Красноярском крае. Об этом сообщил заведующий лабораторией Института археологии и этнографии СО РАН Николай Дроздов на конференции "Историко-культурное наследие Красноярского края".

"Мы потеряли (после образования Богучанского водохранилища - ТАСС) русскую старожильческую культуру, подобной которой нет в нашей стране, исчез ангарский древний говор. <...> Благодаря энтузиастам удалось записать песни времен Ивана Грозного", - сказал Дроздов.

Русские пришли на берега Ангары в XVII веке и принесли с собой былины из европейской части России, в том числе о деяниях царя Ивана IV, правившего в XVI веке. Изолированность и труднодоступность этого региона привели к cохранению народных традиций прошлого и формированию уникального ангарского говора, которые были утрачены в начале этого десятилетия все после расселения деревень из зоны будущего Богучанского водохранилища.

По материалам фольклорных экспедиций Красноярского государственного педагогического университета, корнями во времена Ивана Грозного уходят записанные на Ангаре песни "Взятие Казани", "Соловей кукушку подговаривал", "Добрыня в отъезде".

Научно-практическая конференция "Историко-культурное наследие Красноярского края" проходит в Красноярске 13-14 апреля.