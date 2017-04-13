Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песни времен Ивана Грозного записаны учеными в Красноярском крае

Культура
13 апреля, 17:35 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, апреля. /ТАСС
Корнями во времена Ивана Грозного уходят записанные на Ангаре песни "Взятие Казани", "Соловей кукушку подговаривал", "Добрыня в отъезде"
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Песни и былины, восходящие ко временам Ивана Грозного, записаны учеными на Ангаре в Красноярском крае. Об этом сообщил заведующий лабораторией Института археологии и этнографии СО РАН Николай Дроздов на конференции "Историко-культурное наследие Красноярского края".

"Мы потеряли (после образования Богучанского водохранилища - ТАСС) русскую старожильческую культуру, подобной которой нет в нашей стране, исчез ангарский древний говор. <...> Благодаря энтузиастам удалось записать песни времен Ивана Грозного", - сказал Дроздов.

Русские пришли на берега Ангары в XVII веке и принесли с собой былины из европейской части России, в том числе о деяниях царя Ивана IV, правившего в XVI веке. Изолированность и труднодоступность этого региона привели к cохранению народных традиций прошлого и формированию уникального ангарского говора, которые были утрачены в начале этого десятилетия все после расселения деревень из зоны будущего Богучанского водохранилища.

По материалам фольклорных экспедиций Красноярского государственного педагогического университета, корнями во времена Ивана Грозного уходят записанные на Ангаре песни "Взятие Казани", "Соловей кукушку подговаривал", "Добрыня в отъезде".

Научно-практическая конференция "Историко-культурное наследие Красноярского края" проходит в Красноярске 13-14 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
Валентина Терешкова, Владимир Путин и Алексей Леонов во время просмотра фильма "Время первых"
5
Путин вместе с космонавтами оценил новый фильм о покорении космоса "Время первых"
15
В Москве простились с Евгением Евтушенко
7
В Переделкине завершилось отпевание поэта Евгения Евтушенко
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский космонавт Каденюк выступил против переноса Дня космонавтики на другую дату
2
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Минобороны РФ не подтверждает сообщения об ударе коалиции в районе Дейр-эз-Зора
5
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
6
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама