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Звезда мировой оперы Паата Бурчуладзе возглавит оперную труппу Михайловского театра

Культура
13 апреля, 18:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский
Новый худрук будет представлен труппе на будущей неделе
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Звезда мировой оперы, народный артист Грузинской ССР Паата Бурчуладзе займет пост художественного руководителя оперной труппы Михайловского театра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Паата Бурчуладзе приступит к своим обязанностям 1 июля 2017 года", - уточнили в пресс-службе, добавив, что новый художественный руководитель будет представлен труппе на будущей неделе.

В Михайловском театре Паата Бурчуладзе не только возьмет на себя функции по руководству оперой, но и продолжит выступления как вокалист. В опере Россини "Севильский цирюльник", премьера которой в постановке Эрика Вижье состоится в сентябре, он исполнит партию Бартоло.

Уроженец Грузии, Паата Бурчуладзе считает себя представителем русской вокальной школы. В 1982 году он победил на международном конкурсе имени Петра Чайковского в Москве. Этот успех дал старт выдающейся мировой карьере певца. После прослушивания в Ковент-Гардене в 1984 году он получил контракт на партию Рамфиса в премьерной постановке "Аиды" под управлением Зубина Меты, где его партнерами были Катя Ричарелли и Лучано Паваротти.

На Зальцбургском фестивале он спел партию Командора в "Дон Жуане" под управлением Герберта фон Караяна. Паата Бурчуладзе поет в театрах Ла Скала, Опера Бастилии, Метрополитен-опера, в Ковент-Гардене, Венской опере, Берлинской Штаатсопере, Баварской опере.

В Петербурге Паату Бурчуладзе знают по его выступлениям в Мариинском театре, в частности, на фестивале "Звезды белых ночей" в партии Короля Филиппа в опере "Дон Карлос". Значительным музыкальным событием стало участие певца в спектаклях Большого театра России: в 2012 году он пел Бориса Годунова в опере Модеста Мусоргского, в 2013 году - Кончака в "Князе Игоре" Александра Бородина в постановке Юрия Любимова.

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