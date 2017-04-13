Звезда мировой оперы Паата Бурчуладзе возглавит оперную труппу Михайловского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Звезда мировой оперы, народный артист Грузинской ССР Паата Бурчуладзе займет пост художественного руководителя оперной труппы Михайловского театра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Паата Бурчуладзе приступит к своим обязанностям 1 июля 2017 года", - уточнили в пресс-службе, добавив, что новый художественный руководитель будет представлен труппе на будущей неделе.

В Михайловском театре Паата Бурчуладзе не только возьмет на себя функции по руководству оперой, но и продолжит выступления как вокалист. В опере Россини "Севильский цирюльник", премьера которой в постановке Эрика Вижье состоится в сентябре, он исполнит партию Бартоло.

Уроженец Грузии, Паата Бурчуладзе считает себя представителем русской вокальной школы. В 1982 году он победил на международном конкурсе имени Петра Чайковского в Москве. Этот успех дал старт выдающейся мировой карьере певца. После прослушивания в Ковент-Гардене в 1984 году он получил контракт на партию Рамфиса в премьерной постановке "Аиды" под управлением Зубина Меты, где его партнерами были Катя Ричарелли и Лучано Паваротти.

На Зальцбургском фестивале он спел партию Командора в "Дон Жуане" под управлением Герберта фон Караяна. Паата Бурчуладзе поет в театрах Ла Скала, Опера Бастилии, Метрополитен-опера, в Ковент-Гардене, Венской опере, Берлинской Штаатсопере, Баварской опере.

В Петербурге Паату Бурчуладзе знают по его выступлениям в Мариинском театре, в частности, на фестивале "Звезды белых ночей" в партии Короля Филиппа в опере "Дон Карлос". Значительным музыкальным событием стало участие певца в спектаклях Большого театра России: в 2012 году он пел Бориса Годунова в опере Модеста Мусоргского, в 2013 году - Кончака в "Князе Игоре" Александра Бородина в постановке Юрия Любимова.