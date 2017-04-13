Первый канал не будет транслировать "Евровидение-2017"

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский Первый канал в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев участницы конкурса "Евровидение" от России Юлии Самойловой принял решение отказаться от трансляции "Евровидения - 2017". Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

"Первый канал не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017", - сообщили на Первом канале.

В пресс-службе уточнили, что Европейский вещательный союз (ЕВС) не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе. "Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей", - отмечают на телеканале.

Вариант замены участника или трансляцию выступления Самойловой на телеканале не рассматривают, уточнили в пресс-службе.

22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017". В спецслужбе считают, что она, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) призвал ЕВС не вмешиваться во внутренние дела страны и уважать ее суверенитет.

Финал конкурса "Евровидение-2017" намечен на 13 мая.