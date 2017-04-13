В Эрмитаже заявили об отсутствии запрета на публикацию архивных документов

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Запрета на публикации архивных документов и специальной комиссии, курирующей этот вопрос, в Государственном Эрмитаже не существует. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте музея.
Ранее старший научный сотрудник Эрмитажа Алексей Ларионов написал на своей странице в Facebook, что несколько недель назад проверочная комиссия, "формально из Минкульта", предъявила претензию музею в связи с незаконной публикацией документов, относящихся к категории "секретных", о продаже предметов искусства за границу и о музейных аукционах 1920-1930-х годов. Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась "и в некоторых московских музеях, в частности, в ГМИИ имени А. С. Пушкина и в Историческом музее".
"Не существует никаких официальных запретов на публикацию архивных материалов, хранящихся в Государственном Эрмитаже, как не существует и решения некой "комиссии", упоминаемой пользователем социальной сети, об изъятии книг из серии "Страницы истории Эрмитажа", - говорится в сообщении музея. В Эрмитаже добавили, что в настоящее время ведется работа "по совершенствованию системы архивного хранения всех документов в соответствии с действующим законодательством".