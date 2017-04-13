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В ЕВС осуждают решение Киева не пускать Самойлову на Украину

Культура
13 апреля, 20:48 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман отметил, что организация сделала все для того, чтобы все 43 страны смогли участвовать в конкурсе
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ЖЕНЕВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Европейский вещательный союз (ЕВС) решительно осуждает решение властей Украины не пускать в страну российскую участницу "Евровидения" Юлию Самойлову, вместе с тем подготовка к песенному конкурсу в Киеве, намеченному на май, продолжается. Об этом заявили ТАСС в женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза (ЕВС), являющегося организатором конкурса.

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В ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать заявление Первого канала о том, что он не будет транслировать конкурс "Евровидение" в Киеве в связи с ситуацией вокруг Юлии Самойловой, официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман отметил: "Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли участвовать, и мы все сделали, чтобы этого достичь".

Гудман направил в представительство ТАСС в Женеве заявление председателя референтной группы конкурса Франка-Дитера Фрейлинга, который подверг жесткой критике позицию Украины, но сообщил, что подготовка к конкурсу в Киеве будет продолжена. "Мы решительно осуждаем решение украинских властей ввести запрет на въезд для Юлии Самойловой и считаем, что это, безусловно, подрывает целостность и неполитический характер песенного конкурса "Евровидение" и его миссию собирать все страны вместе в дружеском соревновании, - подчеркнул Фрейлинг. - Как бы там ни было, подготовка к проведению конкурса в принимающем городе Киеве продолжается. Нашим высшим приоритетом остается проведение зрелищного песенного конкурса "Евроыидение" вместе с нашим членом НОТУ (Национальной общественной телекомпанией Украины").

22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017". В спецслужбе считают, что она, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова. Глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) призвал ЕВС не вмешиваться во внутренние дела страны и уважать ее суверенитет.

Финал конкурса "Евровидение-2017" намечен на 13 мая.

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