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Академия Михалкова провела первые гастроли со спектаклем "Метаморфозы" в Екатеринбурге

Культура
13 апреля, 23:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, апреля. /ТАСС
Показ спектакля состоялся на сцене Свердловского государственного академического театра драмы
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. /ТАСС/. Академия кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова провела первые гастроли со спектаклем "Метаморфозы", сделанным в формате открытой репетиции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе академии, показ спектакля состоялся на сцене Свердловского государственного академического театра драмы в Екатеринбурге.

"Я люблю этот город очень, есть актеры мои из Екатеринбурга. Для них это был праздник приехать, показать спектакль и себя родным, и поэтому я подумал, что было бы несправедливо не дать им такой возможности. Качество зрителя и сцены определяется не аплодисментами, а тишиной: когда ты слушаешь зал и ощущение, что он пустой, потому что так тихо, - вот это дорогого стоит. Вот сегодня это было, и я очень этому рад", - ответил Михалков на вопрос корреспондента ТАСС после спектакля.

По его словам, спектакль увидит не только российский зритель. "Мы поедем в Пензу, а потом у нас есть приглашения в Израиль и Германию. "Метаморфозы" - это принцип, это бренд. Он всегда будет основан на русской классике, и сейчас мы готовим "Метаморфозы 2". И если получится и будет достойно: позовете - приедем, покажем", - добавил Михалков.

Спектакль "Метаморфозы" по произведения Антона Чехова и Ивана Бунина изначально создавался как итоговая работа первого выпуска Академии кинематографического и театрального искусства. На сцене Свердловского театра показали литературно-сценический коллаж из шести миниатюр, над созданием которых работали режиссеры Никита Михалков, Сергей Газаров, Александр Коручеков, Игорь Яцко, хореограф Сергей Землянский, художник-постановщик Юрий Купер, композитор Павел Акимкин, продюсер Сурен Шаумян. Общий замысел спектакля и художественное руководство принадлежит Никите Михалкову.

Первый показ спектакля "Метаморфозы" для широкой публики прошел 30 ноября 2016 года на сцене Российского академического молодежного театра в Москве.

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Михалков, Никита Сергеевич
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