Центр "Винзавод" открывает первую выставку цикла "Прощание с вечной молодостью"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Персональная выставка художника Егора Кошелева Palazzo Koshelev открывается в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в рамках юбилейного цикла "Прощание с вечной молодостью". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"На первой выставке цикла будет представлено около 90 произведений Егора Кошелева, созданных им с 2005 года и по сегодняшний день, в том числе работы, не показанные ранее", - говорится в сообщении пресс-службы. В ЦСИ "Винзавод" отмечают, что выставочное пространство "представлено в виде дворца с золотыми стенами, в коридорах которого зрителя ожидают все те стилистические парадоксы, загадки и приключения, на создание которых способен современный российский живописец".

Кошелев не только пишет картины, но и преподает. В 2012 году он был удостоен австрийской премии Strabag, которая вручается авторам до сорока лет за произведения в области живописи и графики, принимал участие в проектах нескольких Московских биеннале современного искусства, его работы находятся в российских и зарубежных собраниях.

Как ранее рассказывала ТАСС основательница центра Софья Троценко, масштабный цикл персональных выставок "Прощание с вечной молодостью" станет ключевым проектом программы, посвященной 10-летию "Винзавода". По ее словам, за 10 лет с момента открытия "Винзавода" сформировалось поколение молодых художников, которые уже завоевали аудитории и активно участвуют не только в российском, но и в мировом художественном процессе. Она считает, что российское искусство уже достойно занять место в международном контексте.

Всего в рамках этого цикла его автор и куратор, первый арт-директор ЦСИ "Винзавод" Николай Палажченко задумал провести 12 персональных выставок, которые займут главные площадки центра - Цеха Белого и Красного, Большое винохранилище и Большую площадь. Среди других участников - Дмитрий Венков, Евгений Гранильщиков, Арсения Жиляев, группировка ZIP, Полина Канис, Владимир Логутов, Миша Most, Urban Fauna Lab, Таус Махачева, Ирина Корина и арт-группа Recycle. Последние два участника представят свои проекты в этом году в павильоне России на 57-й биеннале современного искусства в Венеции.

На "Винзаводе" также можно увидеть инсталляцию "Передаем сигналы точного времени", посвященную истории центра и самому важному, что происходило в период с 2006 по 2016 год с точки зрения авторов проекта Николая Молока и Александра Шейна не только на этой площадке, но и в России и мире. Кроме того, новые выставки открылись и в галереях-резидентах центра. Так, в "Галерее 21" можно увидеть выставку Сергея Шутова "Яблоки с Марса", проект "В вещи влей" Александра Кутового представлен в "Риджине", выставка "Большая Б" Наташи Тарр экспонируется в Pop/off/art, а в "Галерее 11.12" - проект Summertime Алексея Алпатова.