Песков: организаторы "Евровидения" оказались неспособны выполнить свои же правила

БИШКЕК, 14 апреля. /ТАСС/. Россия сожалеет в связи с неспособностью организаторов "Евровидения" выполнить свои же правила проведения состязания и призвать к этому страну, принимающую конкурс в этом году. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с запретом властями Украины участвовать в конкурсе участнице из России.

"Можно только выразить сожаление в связи с тем, что организаторы "Евровидения" оказались неспособны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза", - заявил он.

Ранее в этом году Россия приняла решение делегировать на "Евровидение" певицу Юлию Самойлову. Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму.

Глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины призвал ЕВС не вмешиваться.

Первый канал в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев участницы конкурса от России принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017".

Финал конкурса намечен на 13 мая.