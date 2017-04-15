Этногенез начинался в Норильлаге: как Гумилев творил в заключении

В историю Норильска навеки вошел ГУЛАГ — сам город и никелевый комбинат создавались руками заключенных. В жернова арктической стройки попали многие известные люди того времени. Среди них Лев Гумилев, создатель пассионарной теории этногенеза, здесь он докопался до истоков империи Чингисхана и узнал, что солнце влияет на судьбы народов. О годах его пребывания на севере Красноярского края — в материале ТАСС.

Норильская стройка

Сентябрь 1939-го. В один из дней в причал порта Дудинка уткнулась баржа с заключенными. Люди предназначались на стройки Норильлага (Норильского исправительно-трудового лагеря) для возведения никелевого комбината и освоения окружающих предприятие территорий. Среди прочих на арктической земле оказался 26-летний Лев Гумилев.

"Здесь (в Дудинке. — Прим. ТАСС) начиналась самая северная в мире железная дорога, которая шла на восток, вдоль 70-й параллели. Длина ее была 102 километра, и вела она в будущее, а точнее, в рождавшийся город Норильск. Тогда в нем было четыре дома из бутового камня, малый металлургический завод с обогатительной фабрикой, силуэт которой на горизонте напоминал средневековый замок, и два скопления бараков, вмещающих около 24 тысяч заключенных", — вспоминал Гумилев.

Постановление о начале строительства в Норильских горах комбината было принято руководством Советского Союза 23 июня 1935 года. Через несколько дней стройка была передана в ведение НКВД, что означало, что работать будут заключенные. Вскоре на теплоходе "Спартак" сюда доставили первую тысячу невольных строителей. О людских трагедиях в системе ГУЛАГа написаны сотни книг, но до сих пор печальная страница отечественной истории вызывает яростные споры и содержит много белых пятен.

Нельзя говорить, что в Норильлаге специально убивали людей. Для строек нужна была физическая рабочая сила. Невыгодно было кормить и одевать человека, чтобы он умер. За каждого заключенного начальники отвечали головой. Другое дело, что условия были очень тяжелыми, многие гибли еще по дороге Екатерина Каверина сотрудник Музея истории Норильского промышленного района

"Нельзя говорить, что в Норильлаге специально убивали людей. Для строек нужна была физическая рабочая сила. Невыгодно было кормить и одевать человека, чтобы он умер. За каждого заключенного начальники отвечали головой. Другое дело, что условия были очень тяжелыми, многие гибли еще по дороге (...) Был случай, в 39-м году железнодорожный состав из Дудинки шел 28 дней. Расстояние — 90 километров. Дорогу постоянно заносило снегом", — рассказывает ТАСС сотрудник Музея истории Норильского промышленного района Екатерина Каверина.

Лев Гумилев — сын известных российских поэтов Николая Гумилева, расстрелянного в 1921 году, и Анны Ахматовой. В 1938 году, будучи студентом Ленинградского университета, он вступил в перепалку с профессором, оскорбительно отзывавшимся об отце молодого человека. Профессор написал донос. Гумилева арестовали. Ему и еще двум студентам вменили планы по убийству Сталина, Молотова, Ежова и свержению советской власти. По версии следователей, Лев возглавлял контрреволюционную организацию. Приговор был суров — 10 лет заключения и четыре года поражения в правах с конфискацией имущества.

Тюремные университеты Гумилева начались на строительстве Беломорканала. Но друзья и родные не бросили молодого заключенного, Ахматова писала ходатайства на адрес Сталина, адвокаты потребовали апелляции. Вскоре особое совещание пересмотрело дело и сократило срок заключения до пяти лет. Бывший студент был отправлен в Красноярский край, на Таймыр, в Норильск.

Аляска — это курорт

Основная масса заключенных жила в длинных бараках с нарами в два этажа вдоль стен и столом посредине, за которым принимали пищу и играли в домино или шахматы. На обед полагалась миска баланды, тарелка каши и кусок трески. Хлеб выдавался в зависимости от выполнения плана: за полную выработку — 1,2 килограмма, за недовыработку — 600 граммов, за неудовлетворительную работу — 300 граммов в сутки.

Красноярский историк Алексей Елисеенко подчеркивает, что норильский период жизни Льва Гумилева был примером духовной стойкости. "Он оказался способен не только сохранить трезвость ума, но и продолжать подготовку научных работ. В лагерях Гумилев продолжал трудиться и над литературными произведениями, и над великолепным исследованием "Древние тюрки", которое он начал еще в 1935 году", — отмечает Елисеенко.

Левушка сделал себе деревянное седло на спину для заветной кипы бумаги и носил ее, плетясь в бесконечных рядах этапников, опустив голову, сунув руки в карманы. Это была патетическая фигура — смесь физического унижения и моральной стойкости, социальной обездоленности и душевного богатства Дмитрий Быстролетов советский разведчик

В лагере выходцу из Ленинграда пришлось несладко. Он работал землекопом, горняком, был библиотекарем, геологом, лаборантом-химиком. По воспоминаниям бывшего чекиста Дмитрия Быстролетова, Гумилев в статусе "чумы" — шестерки — обитал под нарами в грязном холодном бараке с выбитыми стеклами среди "самых отпетых урок". Историки по-разному оценивают воспоминания экс-чекиста, слишком уж много в них нестыковок, однако отмечают, что, по словам Быстролетова, Гумилев в лагере писал диссертацию "Хунны".

"Левушка сделал себе деревянное седло на спину для заветной кипы бумаги (рукописи. — Прим. ТАСС) и носил ее, плетясь в бесконечных рядах этапников, опустив голову, сунув руки в карманы. Это была патетическая фигура — смесь физического унижения и моральной стойкости, социальной обездоленности и душевного богатства", — отмечал Быстролетов.

Сам Гумилев писал, что после взятия Берлина он рассказал одному немецкому физику про Таймыр и тот сравнил рассказ с произведениями Джека Лондона. "Я возмутился и вскричал: "Alaska ist Kurort!" — вспоминал ученый.

По словам Елисеенко, историк продолжал самообразование, чему способствовал круг интеллектуального общения, образовавшийся в Норильлаге, среди заключенных которого были астрономы и поэты, философы и инженеры. "Были и те, кто являлся носителем или проявлял интерес к тюркской культуре. Всем им приходилось объединяться и выживать — против людей были не только природа и тяжелейшие условия работы, но и самые опасные уголовные элементы Страны Советов", — говорит Елисеенко.

Нидерландская история

Будущий мэтр советской фантастики Сергей Сетов вспоминал, что с Гумилевым они рассуждали о Фридрихе Ницше, Джеймсе Льюисе. Сын известных поэтов, он мечтал о поэтической славе, писал стихи, участвовал в турнире поэтов, который в 1942 году устроили заключенные Норильлага.

"Тогда работяга Вильгельм Оранский поднял в стране шухер. Его поддержали гезы. Мадридская малина послала своим наместником герцога Альбу. Альба был тот герцог! Когда он прихлял в Нидерланды, голландцам пришла хана. Альба распатронил Лейден, главный голландский шалман. Остатки гезов кантовались в море, а Вильгельм Оранский припух в своей зоне. Альба был правильный полководец. Солдаты его гужевались от пуза, в обозе шло тридцать тысяч шалашовок". Это шуточная лекция "История отпадения Нидерландов от Испании" — одно из лагерных произведений Льва Гумилева, написанное им вместе с Сетовым.

"У него и Сетова появилось замечательное хобби — они создавали словарь жаргонного лагерного языка. Итогом стал их рассказ об "отпадении Нидерландов", переведенная на жаргонный язык лекция о Голландской революции", — рассказывает Каверина. Уникальное произведение, дающее представление о том, насколько сильно лагерный жаргон внедрился в современную речь.

Пассионарная теория

"Норильлаг печально славится тем, что в нем были многие известные люди. Город строили известные архитекторы Микаэл Мазманян и Геворг Кочар, заключенные Норильлага. Здесь находился астрофизик Николай Козырев, взорвавший мир своими теориями и доказавший вулканизм на Луне. Козырев дружил со Львом Николаевичем", — рассказывает Каверина.

В лагере у Козырева открылась уникальная способность — он мог монтировать провода на улице голыми руками, что увеличивало работоспособность бригады заключенных, а следовательно и паек. Он был поставлен руководителем одной из бригад, но стал жертвой доноса. Астрофизику вменялось, что он сторонник "теории расширения Вселенной" — во время одной из драк заявил, что "бытие не всегда определяет сознание" и, самое страшное, не согласен с высказыванием Фридриха Энгельса о том, что "Ньютон — индуктивный осел".

"На мерзлотной станции Козырев уже ждал расстрельную команду, рядом с ним оказался Лев, поддержавший в трудную минуту астрофизика разговорами", — говорит Каверина.

Историк признавал, что рассказы Козырева о звездах вызвали у него ассоциации с жизнью этносов, и, возможно солнечные процессы связаны с неожиданным усилением одних народов, созданием новых империй и распадом старых, революциями и географическими открытиями. Эта идея легла в пассионарную теорию этногенеза.

В 1943 году истек срок заключения Гумилева и он стал вольнонаемным рабочим на стройках севера Красноярского края — шла война, о свободе передвижения не было и речи. В Туруханске он собирал фольклор кето и эвенков. Наблюдения за лагерной жизнью, где люди на основе внутренней симпатии, комплиментарности объединялись в группы для взаимопомощи, вели общее хозяйство и имели общий стол, подтолкнуло его к занятиям проблемами происхождения этносов.

"Невольно пришла на память мысль: а ведь все начала этногенных процессов связаны с образованием консорции, с положительной комплиментарностью: пэры Карла Великого — начало Франции; рыцари Круглого стола — неудачная попытка создания Британии; "верные" царя Давида, мухаджиры и ансары Мухаммеда; "люди длинной воли" вокруг Чингиса; дружина Александра Невского. Они ведь тоже "вместе кушали", но только у немногих получилась зачинаемая традиция, а большинство их сгинуло в безвестности", — писал Гумилев.

История кочевников

"В отличие от спорной пассионарной теории нельзя не признать, что Гумилев больше многих других исследователей сделал для популяризации истории кочевников как части прошлого всего евразийского континента и общности судеб народов нашей страны. Вероятно, этому способствовали и лагерные наблюдения, где смешались судьбы представителей различных национальностей", — говорит Елисеенко.

"Евразийские идеи Льва Гумилева особенно актуальны для нашей многонациональной страны. Кроме того, сейчас в историографии идет смена от формационного к цивилизационному подходу, именно сторонником такого подхода и был Лев Николаевич", — подчеркивает представитель Гуманитарного института СФУ Михаил Тарасов.

В 1944 году историка мобилизовали в армию, он принял участие в боях за освобождение Восточной Европы, Берлинской операции. Потом было новое заключение, научная деятельность, известность. На Таймыре Гумилев больше никогда не был.

Андрей Мармышев, Дмитрий Мармышев