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Фестиваль "Пасхальный дар" и парад трамваев: чем заняться в выходные

Культура
14 апреля, 19:05 UTC+3
Все самое интересное в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Воронеже, Калининграде и Ростове-на-Дону
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© Андрей Любимов/АГН "Москва"

Фестиваль "Пасхальный дар" в Москве

  • В среду в столице стартовал очередной фестиваль цикла "Московские сезоны" — "Пасхальный дар". Он пройдет на 24 площадках центральной части Москвы и в парках. 
  • Улицы и площади города украсят более 100 арт-объектов, в том числе 63 расписных пасхальных яйца. В ярмарках примут участие 143 торговых предприятия, включая 25 от православных храмов, монастырей и благотворительных организаций.
  • До 16 апреля кафе и рестораны на фестивальных площадках предложат посетителям постное меню, а с 17 по 23 апреля — пасхальное. Так, на ярмарках можно будет купить 50 видов пасхальных куличей, а также сувениры и продукцию из Московской, Липецкой, Смоленской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Воронежской и других областей.

Парад трамваев

  • В субботу в Москве пройдет парад трамваев, приуроченный к 118-летию трамвайного движения в городе. С 12 до 15 часов на Чистопрудном бульваре состоится основная часть торжества — выставка уникальных транспортных средств.
  • На площадке будут представлены 16 трамваев, в том числе запряженная лошадьми конка и легендарный вагон "Ф" 1908 года выпуска. Все старинные вагоны можно осмотреть, сфотографировать и посетить. Гостей мероприятия будут встречать артисты в костюмах соответствующих эпох.

Выступление ансамбля "Матеус" и поэтический вечер Аллы Демидовой

  • 16 апреля в Концертном зале Чайковского Московской филармонии даст концерт ансамбль "Матеус" под руководством французского дирижера Жана-Кристофа Спинози. Музыканты исполнят ораторию "Мессия" Генделя.
  • В Большом зале Санкт-Петербургской филармонии 16 апреля выступит известный советский и российский пианист Григорий Соколов. В программе концерта — две сонаты Моцарта и Бетховена.
  • 15 апреля в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии пройдет поэтический вечер актрисы и чтеца Аллы Демидовой. Мероприятие посвящено 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой.

"Прощание с вечной молодостью" на "Винзаводе" и выставка для незрячих

  • В пятницу центр "Винзавод" в Москве открыл первую выставку юбилейного цикла "Прощание с вечной молодостью". На экспозиции представлено около 90 произведений художника Егора Кошелева, созданных им с 2005 года по сегодняшний день.
  • В Новосибирском краеведческом музее начала работу интерактивная выставка "От незримого образа к воплощенному символу", разработанная для незрячих и слабовидящих людей. Посетители узнают, какими были люди эпохи бронзового века, чем они занимались, кому поклонялись. Все информационные материалы выполнены с применением рельефно- точечного (шрифт Брайля), рельефно-графического и крупно-шрифтового форматов.

"Легенды датского дизайна" и экспозиция, посвященная Тургеневу

  • В Музее изобразительного искусства имени Пушкина открылась выставка "Легенды датского дизайна". На экспозиции представлено всего восемь экспонатов: семь стульев и один светильник.
  • В пятницу в Ростове-на-Дону стартует выставка "Не в одних стихах поэзия…", посвященная Ивану Тургеневу. Посетители выставки могут увидеть разные издания произведений писателя, в том числе и ранние, отпечатанные при его жизни. Часть выставки посвящена иллюстрациям, которые создавали такие художники, как Борис Кустодиев, Иван Кусков, Елизавета Бем и другие.

Концерты Lumen, Anacondaz и God Is an Astronaut

  • Уфимские рокеры Lumen в рамках нового тура "Хроника бешеных дней" выступят в казанском клубе "Маяковский. Желтая кофта" 14 апреля. А 16 апреля музыканты дадут концерт в Калининграде. 
  • Anacondaz, группа из Астрахани, которая играет в собственном стиле, называемом pauzern rap, выступит 15 апреля в Воронеже. В клубе "Парнас" коллектив представит новый альбом под названием "Выходи за меня".
  • 15 апреля на сцене московского клуба Yotaspace сыграет ирландская пост-рок-группа God Is an Astronaut. Музыканты выступят в рамках тура, посвященного 15-летию коллектива. 
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