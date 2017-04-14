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Украина обвинила РФ в создании негативного информационного фона вокруг "Евровидения-2017"

Культура
14 апреля, 13:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, апреля. /ТАСС
Национальная общественная телерадиокомпания Украины отметила, что продолжает активную подготовку к конкурсу
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Установка декораций в Международном выставочном центре в Киеве, где пройдет "Евровидение-2017"

Установка декораций в Международном выставочном центре в Киеве, где пройдет "Евровидение-2017"

© EPA/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая является организатором "Евровидения-2017" в Киеве, обвинила Россию в желании создать негативную информационную атмосферу вокруг песенного конкурса. Об этом говорится в официальном заявлении НОТУ.

"Отказ Первого канала (Россия) от трансляции "Евровидения" доказывает, что невзирая на задекларированное уважение к основополагающим ценностям "Евровидения", ключевым среди которых является взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны от самого начала было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса", - считает НОТУ.

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Телерадиокомпания Украины указала, что она официально сообщила в Европейский вещательный союз (ЕВС) о запрете Службой безопасности Украины (СБУ) въезда на территорию Украины участницы от Российской Федерации Юлии Самойловой. "Уважая желание ЕВС обеспечить участие в песенном конкурсе представителей 43-х стран, поддерживая традиционный дух "Евровидения", украинская сторона неоднократно предлагала Российской Федерации направить в Киев участника, который не нарушал законодательство Украины. Однако, российская сторона оставила свое решение неизменным", - отмечается в заявлении.

При этом НОТУ отмечает, что в тесном сотрудничестве из ЕВС она продолжает активную подготовку к "Евровидению-2017". "Всего за несколько недель Украина радостно поздравит гостей и сторонников конкурса в Киеве и создаст для всех незабываемый праздник музыки и общеевропейских культурных ценностей", - сказано в заявлении.

22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017". В спецслужбе считают, что она, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова. Глава Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ. Наблюдательный совет НОТУ призвал ЕВС не вмешиваться во внутренние дела страны и уважать ее суверенитет.

Финал конкурса "Евровидение-2017" намечен на 13 мая.

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