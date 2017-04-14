Эрнст: Юлия Самойлова будет участвовать в "Евровидении" в 2018 году

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Певица Юлия Самойлова, которая не поедет на "Евровидение" в Киев в мае этого года, примет участие в конкурсе в 2018 году, есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.
Накануне "Первый канал" отказался от трансляции смотра в Киеве. Решение было принято на фоне отказа Украины во въезде Самойловой.
"Мы обговаривали это с европейским вещательным союзом, и они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", - сказал Эрнст, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможности участия России в "Евровидении-2018".
Глава Первого канала отметил, что Европейский вещательный союз (ЕВС) должен отдавать отчет в том, что конкурс потеряет значительную зрительскую аудиторию из-за отмены трансляции в России. "Это выбор Европейского вещательного союза, они являются организаторами конкурса. Мне кажется, они должны в первую очередь следить за соблюдением правил конкурса, которые вряд ли предусматривают, что страна, в которой проходит в данный момент конкурс, может вводить ограничения на участников", - подчеркнул Эрнст.
Первый канал объявил, что Россию на "Евровидении" представит Юлия Самойлова 12 марта. 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) на три года запретила въезд в страну певице за выступление в 2015 году на концерте в Крыму. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре в официальном письме заявила, что Киев может подвергнуться санкциям из-за решения СБУ. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины призвал ЕВС не вмешиваться.
Финал конкурса "Евровидение-2017" намечен на 13 мая.